롯데카드 297만 명 정보 유출…"초기 발표 100배 넘어"

<앵커>



롯데카드의 해킹 피해가 당초 당국에 보고된 것보다 훨씬 심각한 것으로 드러났습니다. 모두 297만 명에 달하는 고객정보가 유출됐는데, 이 가운데 28만 명은 카드번호와 비밀번호, CVC 번호까지 모두 새 나간 것으로 확인됐습니다.



노동규 기자가 보도합니다.



<기자>



롯데카드는 오늘(18일) 기자회견을 열고, 해킹 피해 조사 결과 모두 297만 명의 회원 정보가 유출된 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.



전체 회원 960만 명의 3분의 1에 가까운 정보가 유출된 겁니다.



유출 정보량도 지난 1일 관계 기관에 보고한 뒤 밝혔던 1.7기가바이트의 100배가 넘는 200기가바이트 분량으로 확인됐습니다.



[조좌진/롯데카드 대표 : 어떠한 이유로도 용서받을 수 없는 일입니다. 이로 인해 고객분들이 느끼신 불편과 심려에 다시 한번 더 깊이 사과드립니다.]



유출된 정보는 7월 22일~8월 27일 사이 온라인 결제 과정에서 생성된 가상결제코드와 내부식별번호, 간편결제 서비스 종류 등이라고 롯데카드 측은 밝혔습니다.



이 가운데 28만 명은 카드번호와 비밀번호, 유효기간과 CVC번호까지 유출돼, 부정 사용 피해를 입을 가능성이 있는 것으로 나타났습니다.



롯데카드 측은 IC와 마그네틱 복제 정보가 담기지 않아 복제를 통한 오프라인 결제 가능성은 없고, 온라인 결제도 SMS나 지문 인증 등 추가 본인인증 절차가 필요해 부정 사용이 불가능하지만, 단말기에 카드 정보를 직접 입력하는 '키 인 거래'에서는 부정 사용 가능성이 있다고 밝혔습니다.



또 피해가 발생하면 전액 보상할 예정이라며, 해당 회원들의 카드 재발급과 비밀번호 변경 등을 권고하겠다고 덧붙였습니다.



금융위원회는 현재까지 확인된 카드 부정 사용은 없다며, 롯데카드 검사 과정에서 확인된 보안 위반 사항에 대해 엄정한 조치를 하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 김진원)