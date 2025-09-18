뉴스

이 대통령 "'국장 복귀는 지능 순'이라는 말 생기도록 하겠다"

박예린 기자
작성 2025.09.18 15:29 수정 2025.09.18 15:43 조회수
▲ 이재명 대통령이 18일 용산 대통령실에서 증권사 리서치센터장들과 오찬 간담회를 하고 있다. 

이재명 대통령이 오늘(18일) 증권사 임원들과의 오찬 간담회에서 "빨리 '국장(국내시장) 복귀는 지능 순'이라는 말이 생기도록 만들어야겠다"며 국내 주식시장 부양 의지를 강조했습니다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 증권사 리서치센터장들과 오찬 간담회를 하고 "우리 주식시장에 대해 누가 '국장 탈출은 지능 순'이라고 얘기하지 않았나"라며 이같이 말하고 "많이 도와달라"고 당부했습니다.

이어 이 대통령은 취임 초부터 거듭 강조했던 주가 조작이나 불공정 공시 등을 불공정 거래 행위 척결에 대해서는 "꽤 진척이 돼 가고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "다른 과제인 합리적 경제, 산업 정책을 제시해 비전을 뚜렷하게 하고 예측 가능하게 하는 것은 계속해야 할 일"이라며 "한반도 주변 정세 안정화 부분도 계속 노력이 필요하겠다"고 말했습니다.

이 대통령은 "아주 근본적으로는 생산적 금융(이 중요한 과제)"이라며 "우리나라에 돈은 많이 생겼는데 이게 부동산 투자와 투기에 집중된 측면이 있어 국가 경제를 매우 불안정하게 하는 것 같다"고 지적했습니다.

이어 "우리가 금융정책에서 생산적 영역에 물꼬를 틀 수 있게 (금융시장을) 바꿀 수 있도록 하는 데 집중적으로 노력하고 있다"며 "당장은 성과가 나지 않겠지만 방향은 명확하다. 자본시장 정상화에 꽤 도움이 될 것"이라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
