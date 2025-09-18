"공직자 경호 강화해야"…미 공화당, 1천200억 원대 예산 추진

▲ 마이크 존슨 연방하원의장

미국의 집권 공화당이 공직자 안전과 경호 강화를 위한 긴급 예산 편성에 나섰습니다.영국 일간 가디언은 현지시간 17일 공화당 소속인 마이크 존슨 연방하원의장이 전날 발표한 임시 예산안에 8천800만 달러, 약 1천220억 원의 긴급예산이 포함됐다고 보도했습니다.구체적으로는 연방 의회 의원과 행정부 고위직에 대한 경호에 각각 3천만 달러(약 416억 달러), 연방 대법관 경호에 2천800만 달러(약 388억 원)가 배정됐습니다.앞서 도널드 트럼프 행정부는 의회에 보낸 예산 신청서에서 "공직자들에 대한 위협이 증가하고 있기 때문에 긴급 예산이 필요하다"면서 연방 대법관의 경호에 5천800만 달러(약 805억 원)를 편성해 달라고 요청했습니다.미국 청년 보수 운동을 대표했던 찰리 커크의 암살 사건이 극단적인 정치 폭력의 위험성과 함께 경호 강화의 필요성을 재확인했다고 트럼프 행정부는 강조하고 있습니다.당시 트럼프 행정부는 의회에 대한 경호 강화 필요성도 언급했지만, 추가 편성하는 예산 규모는 의회가 스스로 결정해 달라는 입장을 전달했습니다.이에 따라 공화당은 대법원과 의회뿐 아니라 행정부 고위직에 대해서도 경호를 강화하도록 예산을 편성했습니다.존슨 하원의장은 찰리 커크 암살 사건을 언급하면서 "이번 비극은 연방 의회 의원의 안전과 보안에 대한 대화를 시작하는 계기가 됐다"고 말했습니다.다만 공직자에 대한 긴급 예산이 실제로 집행되기까지에는 작지 않은 난관이 예상됩니다.야당인 민주당이 트럼프 행정부가 삭감한 저소득층 의료보험 '메디케이드' 예산을 되살려야 한다면서 공화당의 예산안에 반대하고 있기 때문입니다.공화당은 하원에서 단순 과반으로 예산안을 가결할 수 있지만, 상원에서는 민주당이 필리버스터를 통해 예산안 처리를 막을 수 있습니다.이에 대해 공화당 지도부는 민주당의 요구를 거부하고 있습니다.존슨 의장은 CNBC 방송과의 인터뷰에서 "민주당은 임시 예산안에 아무런 관계가 없는 사안들을 억지로 끼워 넣으려고 하고 있다"면서 "임시 예산안을 거부해 '정부 셧다운' 사태가 발생하면 전적으로 민주당의 책임"이라고 주장했습니다.(사진=게티이미지)