SK그룹, 올해 8천여 명 신규 채용…AI·반도체 분야 중심

박현석 기자
작성 2025.09.18 15:12 조회수
SK그룹, 올해 8천여 명 신규 채용…AI·반도체 분야 중심
▲ SK서린사옥

SK그룹은 연말까지 상반기 채용 규모에 버금가는 4천여 명을 추가로 채용해 올 한 해 채용 규모를 총 8천여 명으로 확대한다고 밝혔습니다.

SK는 연구개발, 인공지능, 기술개발 등 분야에서 그룹사별로, 그룹이 중점 추진하는 인공지능, 반도체, 디지털전환 경쟁력 강화를 위해 국내외 이공계 인재 위주로 채용에 나설 계획입니다.

SK하이닉스는 오는 22일부터 다음 달 1일까지 하반기 신입사원을 모집합니다.

이번 채용에서는 반도체 설계, 소자, R&D, 양산기술 등 AI 반도체 사업 확대를 위해 역량 있는 인재를 채용할 예정입니다.

SK하이닉스는 2027년 상반기 가동을 목표로 건설 중인 용인 반도체클러스터 관련 인력만 수천 명 규모로 선발할 계획이며, 청주캠퍼스 M15의 차세대 D램 생산능력 증설 등에 따라 채용을 추가로 확대할 계획입니다.

SK그룹은 지난달 기공한 'SK AI 데이터센터 울산' 등 미래 전략 사업 확대에 발맞춰 그룹사별로 사업 분야별 인재를 모집합니다.

아울러 취업준비생 역량 강화를 위해 사내 교육 플랫폼을 통한 전문가·사내 구성원 조언도 제공할 예정입니다.

(사진=SK㈜ 제공, 연합뉴스)
