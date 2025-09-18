사우디, '핵보유국' 파키스탄과 상호 방위 협정 체결

▲ 상호방위협정 체결한 샤리프 파키스탄 총리(왼쪽)와 빈 살만 사우디 왕세자

사우디아라비아와 파키스탄이 현지시간 17일 상대국에 대한 외부의 공격에 공동 대응한다는 내용의 군사 협정을 체결했습니다.AFP 통신 등 외신들은 사우디의 실세인 무함마드 빈 살만 왕세자와 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 이날 사우디 수도 리야드에서 양국 간 '전략적 상호 방위 협정'을 체결했다고 보도했습니다.이 협정은 "양국 중 어느 한 나라에 대한 침략을 양국 모두에 대한 침략으로 간주한다"는 내용을 골자로 하고 있습니다.협정은 "양국 간 방위 협력을 여러 측면에서 발전시키고 어떠한 침략에도 맞서는 공동 억지력을 강화하는 것"을 목표로 명시했습니다.이번 협정은 최근 카타르에 대한 이스라엘의 공습으로 중동 정세가 한층 더 불안정해진 가운데 체결됐습니다.이스라엘은 지난 9일 카타르 수도 도하에 머무는 팔레스타인 무장정파 하마스의 고위급 인사들을 표적 공습했습니다.이에 중동의 아랍·이슬람권 국가들은 이스라엘이 평화를 중재하는 국가까지 표적으로 삼았다며 한 목소리로 규탄했습니다.카타르는 그동안 가자지구 휴전 협상에서 이스라엘과 하마스 사이의 메신저 역할을 해왔습니다.이슬람 수니파 국가들인 사우디와 파키스탄은 수십 년간 긴밀한 관계를 이어왔습니다.현재 파키스탄 국민 약 250만 명이 사우디에서 거주하며 일하고 있습니다.사우디는 파키스탄의 주요 석유 공급국으로 척박한 파키스탄 경제의 버팀목 역할을 해왔습니다.1998년 핵실험에 성공한 파키스탄은 핵확산금지조약(NPT) 체제가 공인하는 핵보유국은 아니지만 국제사회가 사실상의 핵보유국으로 인정하고 있습니다.(사진=사우디 국영 뉴스통신 SPA 제공, AP, 연합뉴스)