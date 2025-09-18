민주, 경제형벌 합리화 1차 과제 이달 발표…배임죄 폐지 등 검토

▲ 더불어민주당 권칠승 의원이 17일 국회 본회의에서 경제에 관한 대정부 질문을 하고 있다.

민주당은 배임죄 폐지 또는 완화를 포함해 기업인에 대한 경제형벌과 민사적 책임을 합리적으로 개선할 방안을 담은 1차 과제를 이달 내 발표할 예정입니다.민주당 경제형벌 민사책임 TF는 오늘(18일) 2차 전체회의를 열고 이같이 전했습니다.TF 단장인 권칠승 의원은 이날 회의 주제로 배임죄 개정, 민생경제 형벌 합리화, 과도한 행정 처분 등 3가지를 꼽았습니다.배임죄 개정 방향을 두곤 폐지, 판례에 따른 경영 판단의 원칙을 명확히 하는 방안, 대체 입법안 마련 등 3가지를 두고 검토하고 있습니다.권 의원은 "배임죄는 추상적이고 막연한 구성 요건으로 인해 기업의 경영 판단을 위축시키는 원인으로 지적돼 왔다"며 "TF는 부작용 없는 배임죄 폐지·완화를 위해 정부 경제형벌 TF와 긴밀히 협업하고 있다"고 말했습니다.권 의원에 따르면 현재 법무부는 최근 5년간 3천300여 건에 달하는 전체 배임죄 판결 유형을 분석 중입니다.이를 토대로 각 대안의 장단점을 검토할 방침입니다.아울러 형법 외 법률에 규정된 유사 배임죄 조항에 대한 폐지 여부도 검토하고 있습니다.다만, 배임죄가 기업의 일탈을 방지하는 기능을 맡아왔다는 점도 함께 고려하고 있습니다.그 외에 민생경제 형벌 합리화 과제에선 경미하거나 주의 의무를 다한 경우에도 과도한 형벌이 부과되는 사례를 집중적으로 검토하고 있습니다.(사진=연합뉴스)