[자막뉴스] "수륙양용차 아냐?"…기록적 폭우에 침수된 주차장 '극한 탈출'

지난 12일 밤, 일본 남서부 미에현 욧카이치시의 한 지하주차장.



주차장 바닥이 보이지 않을 만큼 빗물이 가득 차오르고, 계속되는 비로 수위는 빠르게 높아집니다.



조금이라도 늦으면 탈출할 수 없는 일촉즉발의 상황.



운전자는 침착하게 핸들을 잡고 출구 방향으로 돌진했고, 결국 무사히 지상으로 올라옵니다.



해당 차주는 다음 날인 13일 이 장면이 담긴 블랙박스 영상을 온라인에 공개했습니다.



이 영상은 오늘(18일) 기준 조회수 830만 회를 넘기며 전 세계 누리꾼의 관심을 끌었습니다.



영상 속 차량이 스즈키의 2023년형 짐니 모델로 알려지면서 일본 SNS 실시간 검색어에 '짐니'가 순위권에 오르기도 했습니다.



요미우리신문은 당시 욧카이치시에 시간당 123.5mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌다고 전했습니다.



관측 사상 최대치였던 이 비로 욧카이치시와 인근 이나베시에 한때 대피령이 내려지기도 했습니다.



일본 국토교통성은 500대 규모의 이 주차장이 지하 2층은 완전히 침수되고 지하 1층도 1미터가량 잠겼으며, 주차돼 있던 차량 270여 대가 침수 피해를 입었다고 밝혔습니다.



영상 속 차주는 극적으로 탈출할 수 있었지만 지하주차장이 침수됐다면 절대 차를 몰아선 안 됩니다.



행정안전부의 국민행동요령에 따르면, 눈에 보일 정도로 지하주차장에 물이 차오르는 상황이라면 즉시 차를 버리고 주차장을 빠져나와야 합니다.



특히 타이어의 3분의 2 이상이 물에 잠겼다면 수분 안에 문까지 불어나 수압으로 인해 문이 열리지 않을 수 있기 때문에 빠르게 대피해야 합니다.



차주는 "출구 위치를 정확히 알고 있었기에 가능했던 일"이라면서 "지하 2층이었다면, 조금이라도 늦었다면 불가능했을 것"이라고 전했습니다.



