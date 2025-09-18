특검, 국민의힘 압수수색…한학자 구속영장 청구

<앵커>



김건희 특검팀이 '통일교 집단 입당' 의혹과 관련해, 오늘(18일) 오전 국민의힘 당사 압수수색에 나섰습니다. 취재기자 연결해 보겠습니다.



김덕현 기자, 먼저 국민의힘 당사 수색 소식부터 전해주시죠.



<기자>



네, 김건희 특검팀은 오늘 오전부터 서울 여의도에 있는 국민의힘 중앙당사 압수수색을 시도하고 있습니다.



지난 2023년 3월 당시 국민의힘 전당대회를 앞두고 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해서 교인들을 집단 입당시켰다는 의혹과 관련해, 당원 가입 명부를 확보하려는 겁니다.



앞서 특검은 지난달 13일과 18일 두 차례 중앙당사 압수수색을 시도했지만, 국민의힘 측 반발로 무산된 바 있습니다.



국민의힘은 오늘도 압수수색 시도를 저지하기 위해 의원들에게 중앙당사로 모여달라고 요청했는데, 특검은 임의제출 형식으로 자료를 받겠다는 계획입니다.



특검은 또 국민의힘 당원 명부 데이터베이스 관리업체에 대해서도 압수수색을 진행했습니다.



한편, 특검팀은 윤영호 전 통일교 세계본부장과 공모해 통일교 지원 명목으로 권성동 의원에게 정치자금 1억 원을 건넸다는 의혹과 관련해, 한학자 통일교 총재와 정원주 전 비서실장에 대해 정치자금법 위반 등 혐의를 적용해 오늘 구속영장을 청구했습니다.



김건희 여사 측에 고가의 그림을 건네고 총선 공천 등을 청탁한 혐의를 받는 김상민 전 부장검사는 '증거 인멸 염려'를 이유로 오늘 새벽 구속됐습니다.



<앵커>



정진석 전 대통령실 비서실장이 오늘 내란특검에 소환됐군요?



<기자>



정진석 전 대통령실 비서실장에 대한 특검의 첫 소환조사도 오늘 오전부터 이뤄졌습니다.



정 전 실장은 지난해 12월 비상계엄 선포 전 국무회의에 참석하고, 계엄 해제 국무회의가 열리기 전에는 합동참모본부 전투통제실에 머물던 윤 전 대통령을 찾아가 만나기도 했습니다.



정 전 실장은 계엄 이후 관련 증거를 없애기 위해 대통령실 공용 PC에 저장된 기록과 서류 등을 폐기하라고 지시했다는 의혹도 받습니다.



특검팀은 정 전 실장을 상대로 비상계엄 전후 상황과 폐기 의혹 등을 조사할 방침입니다.



<앵커>



채상병 특검에서는 전직 외교부 1차관을 재소환했군요?



<기자>



채상병 특검은 김홍균 전 외교부 1차관을 오늘 피의자 신분으로 재차 소환했습니다.



김 전 차관은 지난해 3월 이종섭 전 국방부 장관의 호주 대사 임명 당시 공관장자격심사위원장으로 재직하면서, 공수처의 주요 피의자인 이 전 장관에게 적격 판정을 내렸습니다.



특검은 이 과정에서 김 전 차관이 범인 도피 의도가 있었을 것으로 의심하고 있습니다.



앞서 특검팀은 어제 이 전 장관을 참고인 신분으로 소환해 호주 대사 임명과 이후 과정 등 의혹 전반을 조사했습니다.



