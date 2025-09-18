손흥민, MLS 첫 해트트릭…LA FC 대승

LA FC의 손흥민이 미국프로축구 메이저리그사커, MLS 데뷔 후 처음으로 해트트릭을 폭발하고 두 경기 연속 득점포를 가동하며 팀 합류 후 첫 연승을 이끌었습니다.



손흥민은 미국 유타주 샌디 아메리카 퍼스트 필드에서 열린 2025 MLS 정규리그 원정 경기에서 레알 솔트레이크를 상대로 전반 3분 만에 선제골을 넣었습니다.



하프라인 부근에서 티머시 틸먼이 상대 공을 빼앗아 왼쪽 측면으로 쇄도하는 손흥민을 향해 패스했고, 왼쪽 페널티 지역으로 공을 몰고 들어간 손흥민은 골키퍼를 피해 정확한 오른발 슈팅으로 반대쪽 골대 구석에 찔러 넣었습니다.



손흥민의 MLS 3호 골입니다.



지난 14일 새너제이 어스퀘이크스전에서 득점포를 가동한 손흥민은 두 경기 연속 골 맛을 봤습니다.



전반 16분엔 MLS 데뷔 이후 첫 멀티골을 작성했습니다.



라이언 홀링스헤드의 패스를 받은 손흥민은 페널티 아크 뒤편에서 공을 잡은 뒤 골대 하단 구석을 찌르는 날카로운 오른발 중거리 슛으로 MLS 4호 골을 터뜨렸습니다.



LA FC가 2대 1로 앞선 후반 37분엔 기어코 해트트릭을 완성했습니다.



LA FC는 하프 라인 뒤에서 역습을 시작했고, 오른쪽 측면의 데니스 부앙가와 왼쪽의 손흥민이 상대 수비수보다 앞선 위치에서 동시에 달려 나갔습니다.



공을 몰고 오른쪽 페널티 지역으로 들어간 부앙가는 골키퍼와 마주치자 욕심을 내지 않고 자기 왼편으로 쇄도한 손흥민에게 살짝 내줬고, 골대 정면의 손흥민은 슬라이딩하며 왼 다리를 쭉 뻗어 공을 밀어 넣어 이날 세 번째 골이자 MLS 5호 골을 터뜨렸습니다.



LA FC는 손흥민의 해트트릭에 힘입어 솔트레이크를 4대 1로 꺾고 연승을 달렸습니다.



MLS 정규리그를 5경기 남겨둔 LAFC는 28경기에서 13승 7무 8패로 승점 47을 쌓아 서부 콘퍼런스 4위에 올랐습니다.



LA FC는 손흥민 합류 이후 첫 연승을 거뒀고, 6경기에서 3승 2무 1패를 기록했습니다.



또 LA FC는 두 경기 연속 4골을 몰아쳐 엄청난 득점력을 자랑했습니다.



(사진=게티이미지코리아)