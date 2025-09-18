"왜 이렇게 질척대"…'마이턴' 탁재훈, 김용림에게 차이고 눈물

'마이턴' 속 '세기의 커플' 탁재훈♥김용림이 결별한다.



SBS 목요 예능 '한탕 프로젝트-마이 턴'(이하 '마이턴')은 이경규, 탁재훈, 추성훈, 이수지, 김원훈, 박지현, 남윤수 일곱 명의 출연자가 가상의 트롯돌 팀이 만들어지는 과정 속에서 각자 욕망 실현을 위해 예측불허 이야기들을 벌이는 무근본 페이크 리얼리티쇼다. 첫 방송부터 클립 영상마다 온라인 숏폼에서 조회수 폭발, 뜨거운 반응 속에 6주 연속 넷플릭스 대한민국 TOP 10에 진입하며 예능계 신흥강호로 꾸준한 인기를 누리고 있다.



18일 밤 9시에 방송되는 '마이턴' 7회에서는 뽕탄소년단 멤버들 사이에서 '사랑과 전쟁', '복수혈전'을 넘나드는 격변의 드라마가 펼쳐진다.



먼저, 지난 회차에서 커플 타투까지 새기며 영원한 사랑을 약속했던 '세기의 커플' 탁재훈♥김용림의 러브라인에 급제동이 걸렸다. 김용림이 돌연 "우리 헤어지자" 라며 이별을 고한 것. 한순간에 돌변한 김용림의 태도에 충격에 빠진 탁재훈은 옷자락을 붙잡고 "나 너 없으면 안 된다"며 매달렸지만, 김용림은 "왜 이렇게 질척대냐"며 매정하게 비수를 꽂은 채 돌아섰다. 결국 사랑의 참패를 겪은 탁재훈은 길바닥에서 한참 눈물을 쏟았고, 급기야 극심한 상사병으로 인해 심각한 실어증 증세까지 보였다는 후문. 나이 차를 극복하고 어렵게 만난 두 사람이 결국 이대로 끝날 것인지 시청자들의 관심이 폭발하고 있다.



이별의 후폭풍이 휩쓸고 간 자리에는 새로운 삼각관계 불씨가 타올랐다. 박지현X이수지(한라)X남윤수는 과거 러브스토리를 안주 삼아 술자리를 벌인 가운데 "모태솔로 아니었냐?"는 질문을 받은 박지현은 강력 부인하며 "고등학교 때 다 해봤어. 진짜 장난 아니었다"며 근거 없는 자신감을 내비쳤다. 그럼에도 의심의 눈초리가 계속되자 그는 자진해서 "첫 키스 집 앞에서 해봤다"는 폭탄 발언으로 현장을 초토화시켰다. 한편, 이수지에게 특별한 감정을 품고 있던 남윤수는 박지현이 자리를 비운 사이, 잠든 이수지에게 기습 키스를 감행했고 우연히 이 광경을 목격한 박지현은 묘한 감정에 휩싸이며 긴장감은 최고조, 금지된 삼각 로맨스의 서막을 알렸다.



이에 더해, 이번 7회에서는 이수지(한라)의 은밀한 과거가 수면 위로 드러남과 동시에 폭풍전야를 예고했다. 지난 회차에서 박지현이 한라가 여자임을 알아차린 충격적인 순간에 이어, 이번엔 추성훈이 이수지의 또 다른 강력한 비밀을 들추며 약점을 쥐고 흔든 사연이 밝혀진다. 바로, 이수지가 몰래 간직해 온 '이경규 눈알 판 사진'을 추성훈에게 들키게 된 것인데 궁지에 몰린 이수지는 추성훈에게 "비밀로 해줘. 내 소원이야" 라며 애원까지 해 그 사진의 정체가 무엇이었는지 궁금증을 증폭시켰다. 이밖에 이수지가 '미스터트롯3' 美 천록담과 남매라는 사실과 그녀의 핵폭탄급 가족사가 낱낱이 공개될 예정이다. 두 사람은 입을 모아 "우리 가족 풍비박산 나게 한 건 이경규"라며 피 터지는 현실판 '복수혈전'을 예고했다.



사랑과 복수에 눈이 먼 '뽕탄소년단'의 파란만장한 에피소드는 18일 밤 9시에 방송되는 '마이턴'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)