[날씨] 완연한 가을…흐린 하늘에 전국 가끔 비

목요일인 오늘(18일) 전국 하늘 대체로 흐린 가운데 곳곳에 가끔 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면요.



비구름은 영남 지역에 위치해 있고 비의 양은 시간당 1mm 내외로 약하게 내리고 있습니다.



오늘 예상되는 강수량을 살펴보시면 서울과 인천, 경기 북부를 제외한 중부 지방에 5mm 안팎, 남부 지방에는 5~10mm의 비가 내리겠습니다.



비가 오면서 날이 많이 선선해졌습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 26도로 평년 이맘때와 비슷하겠고요.



금요일인 내일은 서울의 낮 최고 기온이 23도로 떨어지는 등 다소 쌀쌀하겠습니다.



오늘 하늘에는 구름이 가득하겠습니다.



영남 해안가를 중심으로는 바람이 강하게 불어듭니다.



순간적으로 초속 15m 내외의 강한 바람이 불어들기 때문에 바람으로 인한 피해 없도록 대비해 주셔야겠고요.



동해안에는 너울성 파도가 밀려듭니다.



해안가 안전사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 태백의 낮 최고 기온이 20도 아래에 머물겠고요.



대전의 낮 기온은 26도, 대구와 울산은 24도 예상됩니다.



금요일과 토요일 사이 또 전국에 비가 내리겠고요.



당분간 선선한 날은 계속되겠습니다.



(안수진 기상캐스터)