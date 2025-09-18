화려한 뮤지컬 무대가 스크린으로…영화 '프랑켄슈타인'

<앵커>



인기 뮤지컬 프랑켄슈타인이 극장 스크린으로 옮겨졌습니다. 가을 감성을 수놓을 타이완 첫사랑 영화도 관객을 찾아옵니다.



개봉 영화 소개 조제행 기자입니다.



<기자>



[프랑켄슈타인: 더 뮤지컬 라이브 (9월 18일 개봉) / 감독 : 박재석 / 출연 : 규현·박은태]



인간을 창조하려 한 프랑켄슈타인 박사, 괴물이 되어 버린 그의 피조물.



화려한 뮤지컬 무대가 그대로 스크린으로 옮겨졌습니다.



지난해 열린 뮤지컬 프랑켄슈타인 10주년 공연을 담은 실황 영화입니다.



무대에서는 보기 어려운 배우들의 표정까지 생생하게 담긴 클로즈업 화면은 영화만의 장점입니다.



---



[썸머 블루 아워 (9월 17일 개봉) / 감독 : 구호주 / 출연 : 시백우·장여희]



졸업을 앞둔 고교 학창 시절, 짧지만 뜨거운 청춘의 마지막 여름이 시작됩니다.



용기 내 사랑을 고백하는 직진녀와 사연을 숨긴 순정남, 우정과 사랑 사이에서 묵묵히 곁을 지키는 의리남.



세 청춘의 이야기가 10대에서 20대까지 펼쳐집니다.



타이완 청춘 로맨스 영화의 계보를 잇는 작품으로 상견니의 주역 시백우가 풋풋한 첫사랑의 설렘과 상처를 연기했습니다.



[시백우/배우 : 사랑이요. 저는 누구나 마음속에 사랑을 하고 싶어 하는 마음, 또 사랑에 대한 어떤 동경을 가지고 있다고 생각합니다.]



---



[귀시 (9월 17일 개봉) / 감독 : 홍원기 / 출연 : 유재명·문채원·서영희]



귀신을 사고파는 시장 귀시, 이곳에서는 매일 밤 자신이 갖지 못한 것을 가지려는 사람들이 모여 섬뜩한 거래가 벌어집니다.



옴피버스 형식으로 귀신보다 더 무서운 인간의 욕망을 그렸습니다.



마마무 솔라, 스테이씨 수민 등 아이돌 출신 배우들의 대거 합류가 눈에 띕니다.



---



[더 로즈: 완벽한 이혼 (9월 17일 개봉) / 감독 : 제이 로치 / 출연 : 올리비아 콜맨·베네딕트 컴버배치]



모두가 부러워할 만큼 완벽한 보이는 부부, 하지만 남편의 좌절과 부인의 성공은 부부 사이에 균열을 가져옵니다.



경쟁심과 상처 입은 자존심에 꾹꾹 눌러온 감정들이 터져버리고 맙니다.



결국 이혼이라는 위기를 마주한 두 사람, 올리비아 콜맨과 베네딕트 컴버배치가 부부를 연기합니다.



---



[명탐정 코난: 17년 전의 진상 (9월 19일 개봉) / 감독 : 야마모토 야스이치로 / 출연 : 타카야마미나미]



체스대회에서 벌어진 석궁 살인 사건, 미제 사건으로 남아있는 17년 전 장기 기사 살인사건과 매우 닮았습니다.



코난은 과거와 현재에 남겨진 메시지를 통해 사건 해결의 실마리를 찾아갑니다.



과연 17년 전 사건의 진실은 무엇이며, 이번 사건과 어떤 관계가 있을까요?



코난의 추리가 시작됩니다.



(영상편집 : 김종미, VJ : 오세관)