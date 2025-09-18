채상병특검, '도피성 출국 의혹' 관련 김홍균 전 외교차관 소환

▲ 김홍균 전 외교부 1차관

채상병특검팀이 이종섭 전 국방장관이 호주대사로 임명될 당시 적격성을 심사했던 김홍균 전 외교부 1차관을 피의자 신분으로 소환했습니다.특검팀은 오늘(18일) 오전 10시부터 김 전 차관을 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.김 전 차관은 '공관장 심사가 졸속으로 진행됐다는 의혹에 대한 입장이 무엇인지', '심사와 관련한 대통령실의 지시 내용이 무엇인지' 등을 묻는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않은 채 특검에 출석했습니다.범인도피 및 직권남용 혐의를 받는 김 전 차관은 지난해 3월 이 전 장관이 호주 대사로 임명될 당시 공관장자격심사위원회 위원장이었습니다.당시 이 전 장관은 채상병 순직사건 수사 외압 의혹의 주요 피의자였는데, 심사위에서 적격 판정을 받아 호주로 출국할 수 있었습니다.특검팀은 오늘 김 전 차관을 상대로 이 전 장관에 대한 자격 심사가 졸속으로 이뤄졌는지, 이 과정에서 대통령실이 외교부에 내린 지시사항은 무엇인지 등을 집중적으로 조사할 것으로 보입니다.앞서 특검팀은 어제(17일) 이 전 장관을 참고인 신분으로 소환해 호주 대사 임명부터 출국·귀국·사임 과정 전반에 대해 조사했습니다.한편, 특검팀은 이 전 장관의 핵심 참모였던 박진희 전 국방부 군사보좌관(육군 소장)을 오늘 다시 소환해 조사하고 있습니다.박 전 소장이 직권남용 및 모해위증 혐의 피의자 신분으로 전환된 뒤 네 번째 조사입니다.박 소장은 오늘 오전 9시쯤 특검 사무실로 향하며 '국방부 조사본부 관계자와의 통화 녹취에 대한 입장', '이 전 장관의 지시로 사건 재검토 결과에 관여했는지' 등에 대한 질문에 "성실하게 조사받겠다"고만 답했습니다.박 소장은 채상병 사건 관련 수사가 이뤄지던 지난 2023년 7∼8월 국방부 조사본부 등 수사라인에 외압을 행사한 혐의를 받습니다.이런 가운데 임 전 사단장에 대한 구명 로비 의혹 및 국회 위증 고발 건에 대한 조사도 이어가고 있는 특검은 '멋쟁해병' 단체대화방 일원인 사업가 최택용 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.최 씨는 오늘 오전 9시쯤 특검에 출석하며 '단체대화방에서 구명로비 관련 논의 여부'를 묻는 취재진 질문에 "(논의한 적) 없었다"고 답했습니다.또, '국회에서 위증한 사실을 인정하냐'는 질문엔 "위증한 적 없다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)