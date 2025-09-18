뉴스

혁신당, 윤리감찰단 신설…조국 "확실히 고칠 것"

손기준 기자
작성 2025.09.18 11:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
혁신당, 윤리감찰단 신설…조국 "확실히 고칠 것"
▲ 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다.

조국혁신당은 당내 성 비위 사건과 관련해 윤리감찰단을 신설하고 윤리위원회를 윤리심판원으로 격상하겠다고 밝혔습니다.

조국 비상대책위원장은 오늘(18일) 국회에서 열린 비대위회의에서 "당을 주춧돌부터 기둥, 서까래, 지붕까지 확실히 고쳐나가겠다"며 이런 내용의 혁신방안을 발표했습니다.

그는 "윤리감찰단은 당내 공수처(고위공직자범죄수사처)가 될 것"이라며 "폭넓은 사전 예방과 엄정한 사후 조치를 시행하는 감찰기구로 활동할 것"이라고 전했습니다.

또 "윤리위원회를 윤리심판원으로 격상해 독립성과 집행력을 강화하겠다"고 덧붙였습니다.

고충상담센터와 고충심의위원회 설치도 약속했습니다.

혁신당은 오늘 서울시당을 시작으로 지역별 당원 간담회를 진행할 예정입니다.

혁신당은 현재 성 비위 사건 발생 및 대응 과정에서 논란이 일자 지도부 사퇴 이후 비대위 체제로 전환했습니다.

하지만, 피해자 측에서의 비판이 계속되고 있습니다.

성 비위 사건 피해를 언급하며 탈당했던 강미정 전 대변인은 어젯밤 자신의 SNS에 "혁신당 2차 가해 대응은 감감무소식"이라고 말하기도 했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지