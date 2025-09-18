혁신당, 윤리감찰단 신설…조국 "확실히 고칠 것"

▲ 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 18일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다.
조국혁신당은 당내 성 비위 사건과 관련해 윤리감찰단을 신설하고 윤리위원회를 윤리심판원으로 격상하겠다고 밝혔습니다.
조국 비상대책위원장은 오늘(18일) 국회에서 열린 비대위회의에서 "당을 주춧돌부터 기둥, 서까래, 지붕까지 확실히 고쳐나가겠다"며 이런 내용의 혁신방안을 발표했습니다.
그는 "윤리감찰단은 당내 공수처(고위공직자범죄수사처)가 될 것"이라며 "폭넓은 사전 예방과 엄정한 사후 조치를 시행하는 감찰기구로 활동할 것"이라고 전했습니다.
또 "윤리위원회를 윤리심판원으로 격상해 독립성과 집행력을 강화하겠다"고 덧붙였습니다.
고충상담센터와 고충심의위원회 설치도 약속했습니다.
혁신당은 오늘 서울시당을 시작으로 지역별 당원 간담회를 진행할 예정입니다.
혁신당은 현재 성 비위 사건 발생 및 대응 과정에서 논란이 일자 지도부 사퇴 이후 비대위 체제로 전환했습니다.
하지만, 피해자 측에서의 비판이 계속되고 있습니다.
성 비위 사건 피해를 언급하며 탈당했던 강미정 전 대변인은 어젯밤 자신의 SNS에 "혁신당 2차 가해 대응은 감감무소식"이라고 말하기도 했습니다.
(사진=연합뉴스)