혁신당, 윤리감찰단 신설…조국 "확실히 고칠 것"

조국혁신당은 당내 성 비위 사건과 관련해 윤리감찰단을 신설하고 윤리위원회를 윤리심판원으로 격상하겠다고 밝혔습니다.조국 비상대책위원장은 오늘(18일) 국회에서 열린 비대위회의에서 "당을 주춧돌부터 기둥, 서까래, 지붕까지 확실히 고쳐나가겠다"며 이런 내용의 혁신방안을 발표했습니다.그는 "윤리감찰단은 당내 공수처(고위공직자범죄수사처)가 될 것"이라며 "폭넓은 사전 예방과 엄정한 사후 조치를 시행하는 감찰기구로 활동할 것"이라고 전했습니다.또 "윤리위원회를 윤리심판원으로 격상해 독립성과 집행력을 강화하겠다"고 덧붙였습니다.고충상담센터와 고충심의위원회 설치도 약속했습니다.혁신당은 오늘 서울시당을 시작으로 지역별 당원 간담회를 진행할 예정입니다.혁신당은 현재 성 비위 사건 발생 및 대응 과정에서 논란이 일자 지도부 사퇴 이후 비대위 체제로 전환했습니다.하지만, 피해자 측에서의 비판이 계속되고 있습니다.성 비위 사건 피해를 언급하며 탈당했던 강미정 전 대변인은 어젯밤 자신의 SNS에 "혁신당 2차 가해 대응은 감감무소식"이라고 말하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)