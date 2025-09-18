전국 학교 25%는 40년 넘은 노후 건물…화재취약 2천 곳

▲ 교실 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

전국 유·초·중·고등학교 4곳 중 1곳은 지은 지 40년이 넘는 노후 건물로 파악됐습니다.화재에 취약한 학교 시설도 2천 곳을 넘겨 학생 안전에 대한 우려가 나옵니다.국회 교육위원회 소속 더불어민주당 진선미 의원이 교육부로부터 제출받은 '전국 시도교육청 학교 건축물 현황'에 따르면 건축 40년을 넘긴 노후 학교는 모두 1만 4천791개교로 전체의 24.4%에 달했습니다.노후 학교 비율은 지난 2021년 19.9%에서 2022년 21.2%, 2023년 22.4%, 2024년 23.7%로 꾸준히 증가했습니다.특히 서울의 경우 2021년 25.4%에서 지난해 34.8%로 오름세를 보이다가 올해는 37.2%를 기록해 전국에서 가장 높았습니다.전국 유·초·중·고교 중 화재취약시설로 분류된 곳은 2천9곳이었습니다.2023년 1천929곳, 2024년 1천991곳에 이어 3년째 증가했습니다.학급별로는 고등학교가 1천732곳으로 가장 많았고, 중학교, 초등학교, 유치원 순입니다.한국교육시설안전원의 안전 등급에서 최하위인 D·E등급을 받은 학교 시설도 지난해 82곳에서 올해에는 88곳으로 늘었는데, 유치원을 제외한 초중고 일부 건물이 포함됐습니다.D등급은 긴급한 보수·보강이 필요할 때, E등급은 사용을 중단해야 하는 상태일 때 매겨집니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)