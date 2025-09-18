'KT 소액결제' 피의자, 범행 경위 묻자 "시키는 대로 했다"

▲ KT 무단 소액결제 사건의 피의자인 중국 국적 남성 A씨가 18일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 경기도 수원영통경찰서 유치장에서 나오고 있다.

KT 무단 소액결제 사건의 피의자가 오늘(18일) 법원으로 들어가는 과정에서 개인정보 탈취 경위를 묻는 취재진의 질문에 "시키는 대로 했다"고 답했습니다.KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 소액결제를 한 혐의를 받는 중국 국적의 중국교포 A(48) 씨는 오늘 오전 10시 30분부터 열리는 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하기 위해 수원지법 안산지원으로 들어섰습니다.법원으로 들어가는 과정에서 A 씨는 "피해자들 개인정보를 어떻게 알았나", "수도권을 노린 이유가 뭔가"라는 취재진의 질문에 "시키는 대로 했다"고 답했습니다.이어 "누구 지시를 받은 건가"라는 질문에 "모른다. 저도 시키는 대로 했다"고 재차 답변했습니다.A 씨와 범죄수익을 현금화한 혐의를 받는 B(44) 씨는 법원으로 향하기 위해 오늘 오전 8시 40분 경기 수원영통경찰서 유치장을 나서는 과정에서는 묵묵부답으로 일관했습니다.당시 A 씨는 검은색 모자를 쓴 모습으로 고개를 깊게 숙인 채 "누구의 지시를 받은 것인가", "펨토셀(불법 초소형 기지국)은 어디서 구했나", "범행 동기는 무엇인가" 등 취재진의 질문에 답변을 하지 않았습니다.B 씨도 "통신사에서 일한 적 있나", "KT 내부자와 관계가 있나", "(A 씨와) 둘이 공모했나" 등 질문에 대답하지 않았습니다.A 씨는 보통의 한국 사람처럼 우리말이 유창했지만, B 씨는 한국어를 전혀 구사하지 못하는 것으로 알려졌습니다.이들은 오늘 영장실질심사를 받은 뒤 다시 경찰서 유치장으로 돌아와 심사 결과를 기다릴 것으로 보입니다.A 씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액 결제를 한 혐의를 받고 있습니다.B 씨는 해당 소액 결제 건을 현금화한 혐의를 받습니다.경찰은 지난 16일 인천국제공항과 서울시 영등포구에서 A 씨와 B 씨를 잇달아 붙잡았습니다.경찰은 A 씨에 대해 정보통신망법 위반(침해) 및 컴퓨터 등 사용 사기 혐의를, B 씨에 대해서는 컴퓨터 등 사용 사기 및 범죄수익 은닉규제법 위반 혐의를 각각 적용해 17일 구속영장을 신청했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "중국에 있는 윗선 C 씨의 지시를 받고 범행했다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.그는 '윗선'이라고 밝힌 C 씨의 개인정보에 대해 자신이 알고 있는 대로 진술하며 최근 중국에서 만난 적이 있다고 말한 것으로 알려졌습니다.경찰은 C 씨의 신원을 특정하지 못한 상태지만, 이 사건의 주범이 실제 중국에 있는 것으로 판단하고 있습니다.경찰은 구속 여부가 결정되는 대로 수사를 이어갈 계획입니다.앞서 경찰은 경기 광명시 소하동 일대에 사는 피해자들로부터 "지난달 27~31일 새벽 시간대 모르는 사이에 휴대전화에서 소액결제로 수십만 원이 빠져나갔다"는 신고를 여러 건 접수해 수사에 착수했습니다.이런 사실은 지난 4일 언론 보도를 통해 처음 세상에 알려졌으며, 이후 광명과 인접한 서울 금천, 인천 부평, 경기 부천과 과천 등에서도 비슷한 피해를 봤다는 신고가 잇따랐습니다.경찰이 집계한 피해 규모는 지난 15일 기준 200건에 피해금 1억 2천여만 원이지만, KT가 자체 파악한 규모는 278건(1억 7천여만 원)으로 차이를 보여 앞으로 더 늘어날 가능성이 있습니다.(사진=연합뉴스)