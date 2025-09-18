트럼프 "급진 좌파 '안티파', 테러단체 지정" 커크 암살 후속조치

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국의 우파 활동가 찰리 커크 암살 이후 트럼프 대통령과 측근들이 좌파 진영과의 전면전을 예고한 가운데, 트럼프 대통령이 현지시간 17일 반파시즘·인종주의 운동인 '안티파'를 국내 테러 단체로 지정한다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 SNS에 올린 글에서 병적이고 위험하고 급진 좌파 재앙인 안티파를 주요 테러단체로 지정한다는 소식을 많은 미국의 애국자들께 기쁜 마음으로 알린다고 말했습니다.또한 안티파에 자금을 대는 사람들에 대해서도 최고 수준의 법적 기준과 관행에 따라 철저하게 조사할 것을 강력히 권고하겠다고 적었습니다.트럼프 대통령과 그의 핵심 지지 기반인 마가 진영은 커크의 암살 사건을 사실상 급진 좌파의 폭력 행위로 규정하며 이에 대한 각종 단속·응징 조치를 예고해 왔습니다.트럼프 대통령은 지난 15일 커크 암살 용의자에 대해 그는 좌파라며 좌파 진영에는 많은 문제가 있고, 그들은 보호받고 있는데 보호받아선 안 된다고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)