이 대통령 "미국과 함께 할 것…중국도 잘 관리할 필요" 타임 인터뷰

남승모 기자
이 대통령 "미국과 함께 할 것…중국도 잘 관리할 필요" 타임 인터뷰
이재명 대통령은 국제사회에서 미국과 함께 서겠지만 중국과의 관계도 소홀히 할 수 없다는 의지를 나타냈습니다.

이 대통령은 취임 100일을 계기로 미국 타임지와 진행한 인터뷰에서 우리는 새로운 세계 질서와 미국을 중심으로 한 공급망에서 미국과 함께 할 것이지만 중국을 자극하지 않기 위해 한중관계도 잘 관리할 필요가 있다고 밝혔습니다.

이 대통령은 그렇지 않으면 한국이 두 진영 간 대립의 최전선에 서게 될 위험이 있다고 말했습니다.

다만 한국이 미국과 관계를 공고히 함으로써 역내에서 교류와 협력의 가교 역할 하기에 유리한 위치에 있다고도 강조했습니다.

이 대통령은 취임 후 가장 큰 성과로는 국내 정치 상황이 안정됐다는 것이라고 꼽았습니다.

다만 타임은 이 대통령이 한국이 처한 위기 상황도 분명히 인식하고 있으며, 한국을 '재부팅'하기 위해 움직이고 있다고 짚었습니다.

이 대통령은 타임에 한국이 "매우 심각한 위기에 처해있다"고 짚으며 "이런 문제를 해결하려면 우리 경제를 다시 성장 궤도에 올려놓고 국민에게 더 많은 기회를 제공해야 한다"고 강조했습니다.

최근 미국과 진행한 무역 협상과 관련해서는 미국의 요구조건들이 너무나도 엄격했다고 전했습니다.

이 대통령은 그것을 받아들였다면 자신은 탄핵당했을 것이라며 그래서 미국 협상팀에 합리적인 대안을 요구했다고 말했습니다.

인터뷰 당일 중국에서 전승절 기념식이 진행됐던 점과 관련해서는 중국 측에서 자신이 참석하기를 원했던 것 같지만 더 이상 묻지는 않았다고 답했습니다.

북한과의 관계 개선을 이유로 트럼프 대통령을 노벨 평화상 후보로 추천할 것이냐는 질문에는 이 문제에 대해 실질적인 진전이 있다면, 그 상을 받을만한 다른 인물은 없다고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
