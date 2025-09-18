박삼구 전 금호그룹 회장 2심서 집행유예…대폭 감형

▲ 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장

계열사를 동원해 개인 회사를 부당 지원하고, 3천억 원대 회삿돈을 횡령한 혐의 등으로 기소된 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장이 2심에서 징역형 집행유예를 선고받았습니다.서울고법 형사2부(김종호 부장판사)는 오늘(18일) 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 재판에 넘겨진 박 전 회장에게 징역 2년 6개월에 집행유예 4년을 선고했습니다.앞서 1심에선 징역 10년을 선고됐는데, 형량이 대폭 줄어든 겁니다.1심이 대부분 공소사실을 유죄로 인정한 것과 달리, 2심은 처벌 수위가 높은 특경법상 횡령과 배임 혐의에 대해 무죄로 판단했습니다.박 전 회장은 경영권 회복을 위해 자신이 주식 100％를 보유한 특수목적법인(SPC) 금호기업(현 금호고속)을 만들어 그룹의 지주사이자 아시아나항공 모회사인 금호산업 지분을 인수하려 한 혐의 등으로 2021년 5월 재판에 넘겨졌습니다.2015년 12월 금호터미널 등 계열사 4곳의 자금 3,300억 원을 찾아 산업은행 등 채권단이 보유한 금호산업 주식인수 대금에 쓴 혐의, 2016년 4월 아시아나항공이 보유하던 금호터미널 주식 100%를 금호기업에 저가 매각한 혐의 등을 받습니다.2022년 8월 1심은 기소된 사실 대부분을 유죄로 인정해 징역 10년을 선고하고 법정구속했습니다.박 전 회장은 이듬해 1월 2심 재판 과정에서 보석(보증금 등 조건을 붙인 석방)으로 풀려나 불구속 상태로 재판받아왔습니다.(사진=연합뉴스)