'우리들의 발라드', 발라드로 전 세대 통합할 새 오디션…관전포인트 다섯

발라드로 전 세대를 통합할 '우리들의 발라드'의 관전 포인트가 공개됐다.



오는 23일(화) 밤 9시 첫 방송될 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간마다 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. 대한민국 발라더 계보를 이어갈 원석을 발견해 나가는 대장정을 예고하고 있는 '우리들의 발라드'에 이목이 집중되는 가운데, 18일 관전 포인트 다섯 가지가 공개됐다.



1. '오디션 명가' SBS, 'K-POP 명가' SM엔터테인먼트, '콘텐츠 명가' SM C&C가 함께하는 대형 프로젝트



'우리들의 발라드'는 'K팝스타'의 박성훈 CP와 정익승 PD, 2024년 넷플릭스 글로벌 히트작 '흑백요리사'의 모은설 작가, '미운 우리 새끼'를 이끌던 안정현 PD가 의기투합해 화려한 제작진 라인업을 완성했다. 또한 오디션 명가 SBS와 K-POP 명가 SM엔터테인먼트, 콘텐츠 명가이자 매니지먼트사인 SM C&C가 함께하는 대형 오디션 프로젝트로 역대급 오디션 프로그램의 탄생을 예감케 한다.



2. '평균 나이 18.2세'의 감성으로 소환하는 추억의 발라드 그리고 이야기



평균 나이 18.2세인 참가자들은 남녀노소의 사랑을 받았던 발라드 곡들을 자신만의 감성과 이야기를 담아 부르며 올가을 시청자들의 플레이리스트를 풍성하게 채워줄 예정이다. 발라드 장르는 클래식에 머무르지 않고 시대를 지나오며 그 폭이 넓어져 왔기에 1980년대, 1990년대를 빛낸 클래식 정통 발라드는 물론 2010년대, 2020년대 요즘 아이들이 열광하는 또 다른 발라드 정서의 숨은 명곡들이 참가자들의 목소리와 만나 새로운 빛을 뿜어낸다.



제작진은 1980년대 이후 발표된 120만 곡 이상의 대중음악 가운데 음악 전문가와 여론조사 전문 기관의 도움을 받아 완성한 '우리들의 발라드'만의 TOP 100 차트를 새로 만들어 프로그램을 진행하면서 소개하고 경연에 올릴 예정이다.



3. 판을 뒤집을 '집단 오디션'의 등장! 탑백귀 150인 출동



발라드는 듣는 이의 추억과 시절의 장면마다 책갈피처럼 꽂혀있는 한국인만의 독특한 감성의 장르다. 이에 '우리들의 발라드'는 음악의 대가들만의 심사와는 다른 이른바 '탑백귀' 시스템을 도입, 음악 전문가부터 일반 남녀노소까지 '내가 먼저 알아본 노래는 꼭 대중음악 차트 상단에 꽂히더라'라는 150인의 탑백귀와 다 함께 원석을 발굴하는 집단 오디션의 포문을 연다.



정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 오마이걸 미미 역시 탑백귀의 일원으로 참가자들의 무대를 보고 동일한 한 표를 행사한다. 음악 전문가뿐만 아니라 다양한 분야에 종사하고 발라드를 사랑하는 사람들이 탑백귀로 뭉친 만큼 색다른 시선과 신선한 의견들을 확인할 수 있다.



4. '아티스트파 VS 예능파?' 탑백귀 대표단의 환상 케미스트리



정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 미미까지 탑백귀 대표단은 참가자들의 무대를 자신만의 기준으로 평가하는 것뿐만 아니라 티키타카와 티격태격을 넘나드는 케미스트리로 즐거움을 배가시킨다. 특히 '예능파' 전현무가 '아티스트파' 정재형과의 대립을 예고해 흥미를 더하고 있다.



5. '우리들의 발라드' 대망의 최종 우승자는 누가 될까?



대중의 마음을 사로잡을 '우리들의 발라드' 최종 우승자는 누가 될지가 가장 중요한 관전 포인트다. 1라운드부터 파이널 라운드까지 보는 이들의 흐뭇한 미소를 자아내고, 가슴을 먹먹하게 만들고, 눈물샘을 자극하는 등 실력 있는 참가자들의 무대를 즐기며 최후의 우승자를 예측해 보는 재미를 선사한다.



이처럼 꿀잼 요소로 하반기를 접수할 '우리들의 발라드'는 오는 23일(화) 밤 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)