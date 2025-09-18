엄지성, 시즌 첫 도움…스완지, 컵대회 16강행

▲ 스완지, 노팅엄에 3-2 역전승

2026 북중미 월드컵 엔트리 승선을 노리는 스완지시티의 엄지성이 시즌 첫 공격포인트를 작성하며 소속팀 잉글랜드 프로축구 챔피언십 스완지시티의 카라바오컵 16강행에 기여했습니다.엄지성은 웨일스 스완지의 리버티 스타디움에서 열린 프리미어리그(EPL) 소속 노팅엄 포리스트와의 2025-2026 카라바오컵 3라운드에서 2대 0으로 뒤지던 후반 23분 캐머런 버지스의 만회골을 도왔습니다.엄지성이 왼쪽 구석에서 차 올린 코너킥은 문전의 버지스의 머리로 정확히 향했고, 버지스의 헤더가 골망을 갈라 엄지성의 도움으로 기록됐습니다.엄지성의 시즌 첫 공격포인트입니다.그는 스완지의 오른쪽 윙어로 꾸준히 출전하고 있습니다.다만 시즌 초반엔 주로 선발로 출전하다가 최근 리그 2경기에서는 교체로 후반전 그라운드를 밟았습니다.이날 왼쪽 측면 날개 공격수로 선발 출전한 엄지성은 경기가 끝날 때까지 풀타임을 뛰며 스완지시티의 짜릿한 역전승에 함께 했습니다.스완지시티는 전반 15분과 전반 추가 시간 이고르 제주스에게 실점하며 2대 0으로 끌려갔습니다.스완지시티는 후반 23분 엄지성과 버지스의 합작골로 추격의 시작을 알렸습니다.후반 추가 시간엔 엄지성이 왼쪽 측면에서 수비 사이로 리암 컬런에게 패스를 내줬고, 컬런의 크로스에 잔 비포트니크가 오른발을 갖다 대 공을 반대쪽 골대 구석에 찔러 넣고 승부를 원점으로 돌렸습니다.이어 경기 종료 직전엔 이선 갤브레이스의 중거리슛이 크로스바에 맞고 나오자 버지스가 그림 같은 왼발 발리슛으로 연결해 스완지시티가 극적인 3대 2 역전승을 일궜습니다.노팅엄은 안지 포스테코글루 감독이 지휘봉을 잡은 뒤 아스널과의 EPL 4라운드에서 3대 0으로 진 데 이어 카라바오컵 3라운드에서도 2부 리그 스완지시티에 충격패를 당해 조기 탈락하며 자존심을 구겼습니다.(사진=게티이미지코리아)