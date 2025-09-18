[속보] 경찰, '주식 차명거래' 이춘석 의원실 2차 압수수색…추가 수사

▲ 이춘석 의원의 주식 차명거래 혐의를 조사하는 경찰 관계자들이 18일 압수수색을 위해 서울 여의도 국회 의원회관 내 이 의원 사무실에 들어서고 있다.

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 혐의를 수사하는 경찰이 추가로 강제 수사에 나섰습니다.서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(18일) 오전 국회의원회관 이춘석 의원실 등에 수사관들을 보내 압수수색 중이라고 밝혔습니다.8월 11일에 이어 두 번째입니다.경찰은 주식 투자에 사용된 자금 출처와 관련한 추가 자료를 확보하기 위해 압수수색에 나섰다고 설명했습니다.이 의원은 의원실 소속 차 모 보좌관 명의로 약 3년간 십수억 원 규모의 주식 거래를 한 혐의(금융실명법·이해충돌방지법 위반 등)를 받습니다.특히 경찰은 이 기간 이 의원의 재산이 4억 원 수준이었으나, 주식을 사들인 규모는 10억 원이 넘는 것으로 보고 출처를 쫓고 있습니다.이 의원은 2차례 소환 조사에서 차명 거래 혐의는 인정했으나 주식 대금은 경조사비로 충당한 것이라고 해명했습니다.경찰은 이 의원이 차명으로 인공지능(AI) 관련주를 매입한 사진이 보도될 당시 그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당했던 점에서 미공개 정보를 이용한 게 아닌지도 의심하고 있습니다.(사진=연합뉴스)