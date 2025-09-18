구윤철, F4 회의 첫 주재…"주요 리스크 요인 면밀 모니터링"

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관을 비롯한 경제수장들이 18일 서울 명동 은행회관에서 열린 확대 거시경제금융회의에서 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 이찬진 금융감독원장, 구 부총리, 이억원 금융위원장, 유상대 한국은행 부총재.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘(18일) 오전 서울 은행연합회관에서 관계기관 합동 '확대 거시경제금융회의'를 하고 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed. 연준)의 금리인하 결정에 따른 금융시장 동향을 점검했습니다.구 부총리는 모두발언에서 "새벽 글로벌 금융시장은 대체로 예상한 수준의 금리 인하로 평가하면서도 향후 불확실성에 대한 제롬 파월 연준 의장의 인식에 주목하며 혼조세를 보였다"고 평가했습니다.국내 금융시장에 대해서는 "안정적인 흐름"이라면서도 "미 관세정책과 경제지표 등 글로벌 불확실성 요인이 상존해 있다"고 언급했습니다.구 부총리는 "주요 리스크 요인을 면밀히 모니터링하고, 필요시 신속히 대응하겠다"며 "정부와 한국은행, 금융감독원 등 관계기관은 수시로 긴밀히 소통하며, 거시경제와 금융시장의 안정적 관리에 한 치 소홀함이 없도록 만전을 기하겠다"고 강조했습니다.구 부총리가 신임 금융당국 수장들과 처음으로 진행한 'F4'(Finance 4) 회의로, 이억원 금융위원장·이찬진 금융감독원장·유상대 한국은행 부총재 등이 참석했습니다.국제통화기금(IMF) 관련 일정으로 미국 워싱턴 DC를 방문 중인 이창용 총재는 영상으로 참여했습니다.참석자들은 미 연준이 시장 예상대로 정책금리를 0.25% 포인트 인하하고 앞으로도 금리인하 기조를 이어갈 것으로 기대되면서 국내 경제에 미치는 영향이 제한적일 것으로 평가했습니다.그러면서 미 관세협상 진행상황, 가계부채 및 부동산시장 동향, 석유화학 등 주력산업 경쟁력 강화 등에 초점을 맞춰 거시경제·금융시장을 안정적으로 관리해 나가기로 했습니다.(사진=연합뉴스)