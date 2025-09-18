정부, AI 스타트업 키운다…연말까지 경진대회

과학기술정보통신부가 초기 단계 인공지능(AI) 스타트업을 발굴·지원하기 위한 경진대회 '이노베이터 챌린지'(가칭)를 개최합니다.



연말까지 10팀 이내의 수상 기업을 선발해 투자와 성장 기회를 집중적으로 지원한다는 구상입니다.



과기정통부는 오늘(18일) 서울 강남구 한국통신사업자연합회(KTOA)에서 AI 스타트업 육성·투자를 위한 간담회를 열고 이같은 방안을 논의했습니다.



간담회에는 정보통신기술(ICT) 벤처기업 투자 민간 모펀드인 KIF(Korea IT Fund) 출자사인 이동통신 3사 관계자들도 참석했습니다.



경진대회 수상기업에는 KIF 재원에 기반한 우선적 투자유치 기회를 부여하고 입주 공간, 해외 기업설명(IR) 참여 기회, 과기정통부 창업 지원사업 내 가점 혜택 등을 제공합니다.



심사는 투자 재원 운용을 담당할 벤처투자사와 스타트업 인큐베이터 및 엑셀러레이터, AI 기술·창업 전문가 등 다양한 분야별 전문가가 담당합니다.



구체적인 추진 방식은 다음 달 중 공개할 예정입니다.



한편 배경훈 과학기술부 장관은 간담회 후 KTOA가 운영하 벤처육성기관 '벤처리움'을 방문해 청년 창업가들과 만나 "청년 기업가들이 희망을 갖고 적극적으로 도전할 수 있는 투자 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했습니다.



(사진=과학기술정보통신부 제공, 연합뉴스)