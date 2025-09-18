이 대통령, 오늘 증권사 임원단과 오찬…주식시장 활성화 방안 청취

▲ 이재명 대통령이 지난 17일 경기도 성남시 스타트업 스퀘어에서 열린 청년 스타트업 상상콘서트에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(18일) 증권사 임원들과 만나 자본시장 활성화 방안에 관한 의견을 듣습니다.대통령실은 오늘 낮 12시 용산 대통령실에서 이 대통령이 증권사 리서치센터장들과 오찬 간담회를 연다고 밝혔습니다.'자본시장 정상화, 새로운 도약의 시작'을 주제로 진행되는 이번 행사는 이 대통령이 취임 초부터 강조한 '코스피(KOSPI) 5000 시대' 달성을 위한 주식 시장 활성화 의지를 강조하는 것으로 해석됩니다.이 대통령은 오늘 오후 1시 30분에는 세계적 베스트셀러 '정의란 무엇인가'로 유명한 마이클 샌델 하버드 대학교 교수를 접견합니다.이어 오후 2시에는 대통령실 청년담당관들에게 임명장을 수여하고 곧바로 수석보좌관 회의를 주재합니다.이번 회의에선 오는 20일 청년의 날을 앞두고 청년 일자리와 주택 문제 등을 토론할 예정입니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)