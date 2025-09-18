유현우, '쇼챔피언' 데뷔 무대…화보 같은 몽환美로 눈도장

모델 겸 배우 출신 신예 유현우가 첫 음악 방송 무대에서 독보적인 아우라를 뽐내며 가요계 기대주로 떠올랐다.



유현우는 지난 17일 방송된 MBC M '쇼챔피언' 569회에서 데뷔곡 'No Control' 무대를 선보였다. 무대에 오른 그는 단순한 아이돌 퍼포머를 넘어, 마치 패션 화보를 연상케 하는 몽환적인 분위기와 절제된 카리스마로 시선을 압도했다. 모델 출신다운 긴 기럭지와 세련된 무대 매너는 보는 이들로 하여금 "무대가 곧 화보"라는 찬사를 이끌어냈다.



특히 강렬하면서도 은근한 눈빛, 음악과 함께 흐르는 듯한 퍼포먼스는 팬들을 몰입하게 만들었다. 무대가 끝난 뒤 객석에서는 폭발적인 환호와 함께 "화보 같은 무대였다", "배우가 노래하는 듯한 새로운 매력"이라는 반응이 이어졌다.



소속사 측은 "유현우 아티스트의 첫 무대에 보여주신 뜨거운 성원에 감사드린다"며 "모델·배우로서의 장점을 살려 아시아를 대표하는 아티스트로 성장할 수 있도록 전폭 지원하겠다"고 전했다.



유현우 또한 "팬분들의 응원 덕분에 데뷔 무대를 제 색깔대로 꾸밀 수 있었다. 음악과 연기, 퍼포먼스 모두에서 진정성 있는 모습을 보여드리겠다"고 소감을 밝혔다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)