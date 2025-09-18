이집트 박물관서 3천 년 된 파라오 금팔찌 사라져…당국 조사

이미지 확대하기

이집트 수도 카이로의 대형 박물관에서 3천 년 된 파라오의 금팔찌가 사라져 당국이 조사에 나섰습니다.17일(현지시간) AFP통신과 CNN방송에 따르면 전날 이집트 관광유물부는 카이로 타흐리르 광장에 있는 이집트박물관 복원실에서 3천 년 된 유물인 금팔찌가 사라졌다고 밝혔습니다.해당 팔찌가 마지막으로 확인된 시점이 언제인지는 공개하지 않았습니다.이집트 현지 언론은 팔찌 도난 사실이 다음 달 말 이탈리아 로마에서 열릴 예정인 '파라오의 보물'전을 앞두고 소장품 목록 조사를 하다 발견된 것이라고 보도했습니다.관광유물부는 현재 내부 조사가 진행중이며 이집트 내 모든 공항과 항구, 육상 국경 검문소에 경보를 내리고 밀수 방지를 위해 팔찌 사진을 배포했다고 덧붙였습니다.또 복원실 내 물품에 대한 전수조사를 시행 중이라고 전했습니다.관광유물부는 조사 진행을 위해 팔찌 분실을 즉각 발표하지 않았다고 해명했습니다.사라진 팔찌는 청금석 구슬이 장식된 것으로 이집트 제3중간기(기원전 1076년~723년)에 재위했던 파라오 아메네모페의 소유로 알려졌습니다.이집트 타니스에서 파라오 프수센네스 1세의 무덤을 발굴하다 발견된 것으로, 아메네모페는 원래 무덤이 도굴당한 뒤 이곳에 재매장된 상태였습니다.사라진 팔찌의 행방을 두고서는 여러 가능성이 제기됩니다.영국 케임브리지 대학의 법의학 고고학자인 크리스토스 치로지아니스는 "도난당한 뒤 밀반출돼 온라인 플랫폼이나 딜러 갤러리, 경매장에 곧 나타날 수 있다"라고 관측했습니다.그는 판매를 시도하다 발각될 위험을 막기 위해 팔찌를 녹여 금을 얻거나 개인이 소장해 외부에 공개하지 않는 방식도 가능할 수 있다고 부연했습니다.(사진=이집트 관광유물부 페이스북 캡처, 연합뉴스)