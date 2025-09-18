[정치쇼] 김재원 "김대업, 생태탕, 첼리스트…이번엔 '조희대' 의혹?"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 국민의힘은 권성동 의원 구속과 사법부 압박을 이유로 대규모 장외투쟁을 선언했는데요. 어떤 준비를 하고 있는지, 그러고 왜 하는 건지 국민의힘의 김재원 최고위원과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 최고위원님, 안녕하세요.▶김재원 : 안녕하세요.▷김태현 : 권성동 의원 잘 아시잖아요. 잘 아시는 정도가 아니라 정치를 같이 오래하셨으니까요.▶김재원 : 네.▷김태현 : 구속이 됐습니다. 거기에 대해서 장동혁 대표가 “야당인 게 죄인 시대이다.”, “이재명 대통령 장기집권 목적으로 야당을 말살하고 있다.” 이렇게 얘기했거든요. 그러면 여기에 담겨 있는 뜻은 이게 정상적인 수사와 재판이 아니고, 정치재판이다 뭐 이런 뜻인 겁니까?▶김재원 : 일단 특검수사를 통해서 현직 국회의원이 최초로 구속된 사례인데요. 특검의 출범과 특검의 현재 수사 이 모든 것이 사실 불공정한 수사이자 정치보복이다라는 생각을 갖고 있습니다.▷김태현 : 네.▶김재원 : 물론 권성동 의원 개인의 지금 수사과정, 또는 수사결과 드러난 사실에 대해서는 저희들이 잘 알지 못하지만, 지금 3대 특검을 동원해서 수사하고 있는 모든 내용은 사실 국민의힘 죽이기, 국민의힘 말살의 결과를 가져오기 위한 여러 가지 무리한 수사와 정치보복적 수사의 다름 아니거든요.▷김태현 : 네.▶김재원 : 이렇게 된다면 수사의 공정성을 누구든지 인정할 수 없을 것이고, 그 결과 특히 지금 내란특별재판부니 무슨 특별재판부니 하면서 그런 재판까지도 이제 자기들 마음대로 하려는 시도를 하고 있는데요. 이런다면 사실 수사와 재판 모두 다가 오로지 이재명 대통령 개인의 의사에 따라서 결정되는 그런 과정이 아닐까 생각합니다.▷김태현 : 그러니까 일단 권성동 의원 사건 자체의 진실이 뭔지는 의원님도 모르신다고 아까 말씀을 주셨고요.▶김재원 : 그렇습니다.▷김태현 : 그러면 이거 자체가 권성동 의원이 억울하고 안 억울하고를 떠나서 전반적으로 지금 특검이 몰아치는 행태 자체가 지금 뭔가 정치적 목적이 있다 이렇게 보시는 거지요?▶김재원 : 그건 당연한 것이고요. 권성동 의원의 사안에 대해서 사건을 가장 잘 알고 있는 권성동 의원 본인의 해명이라든가 본인의 주장을 저희들이 들어본 바로는 어쨌든 이것은 특검의 무리한 수사와 억지수사이다 생각할 수밖에 없지요.▷김태현 : 수사의 시작 자체는요.▶김재원 : 그렇습니다.▷김태현 : 그러면 영장 발부는 어때요? 법원이 그걸 편협하게 본 겁니까? 어쨌든 수사가 그렇게 됐으니까 법원으로서는 할 수 있는 조치라고 보시는 건가요?▶김재원 : 그런데 수사기관이 불공정하게 수사를 하고, 억압적으로 수사를 한다면 사실은 법원에서 그 영장이 발부되었다 하더라도 모든 영장 발부된 사안이 전부 유죄가 된 것도 아니고, 또 수사결과가 불공정하다 하면 영장 발부 자체도 문제가 있을 수가 있지요. 그래서 그 자체를 가지고 영장은 발부되었으니까 인정해야 되는 것이 아니냐 이렇게 물으신다면 저는 수사기관 출범 자체가 문제가 있다고 생각합니다.▷김태현 : 권성동 의원이 구속되면서 페이스북 통해서 입장문을 내놨어요. 거기에 이런 표현이 있던데요. “피냄새 맡은 민주당이 상어떼처럼 국민의힘을 향할 것이다.”, “우리 당은 단합과 결기로 잘 이겨내 주시기를 바랍니다.” 이렇게 얘기했거든요. 이거 어떤 의미로 받아들이셨습니까?▶김재원 : 그런데 지금 특검 수사과정에서 이미 수사선상에 오른 의원들이 많이 있단 말이지요. 그러고 공교롭게도 최근에 5년 동안 끌던 패스트트랙 재판이 구형까지 가서 이제 선고를 앞두고 있는데요. 그 사안도 제가 보기에는 상상을 초월할 정도로 강한 검찰의 구형이 있었고, 이것이 또한 우리가 상식적으로 받아들일 수 없는 검찰 구형이 우리 당의 중진의원들 모두 사법의 굴레 아래 두려는 것 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.▷김태현 : 네.▶김재원 : 그렇다 하면 이것은 전체적으로 이 정권이 국민의힘을 송두리째 말살하려는 그런 시도이다라고 생각을 하고 있고요. 특히 내란특검을 통해서 우리 당 의원들이 있지도 않은 내란 동조자라는 그런 굴레를 씌우고, 없는 죄도 뒤집어씌우고 하는 그런 과정을 통해서 결국 우리 당 전체를 내란에 동조했다라는 그런 이미지를 씌우고, 정당을 해산해버리고, 민주당이 일당독재로 가려는 것 아닌가.▷김태현 : 네.▶김재원 : 그러고 지금 국정의 제1과제라고 올려놓은 개헌을 통해서 이재명 장기집권으로 가는 것 아닌가라는 생각이지요. 이른바 이재명 정권의 총통독재 시대가 시작되는 것 아닌가 이런 기로에 있다고 보고 저희들은 이것을 모두 분연히 일어서서 막아야 되겠다고 생각하고 있습니다.▷김태현 : 최고위원님, 장동혁 대표가 앞서 그렇게 얘기했다고 말씀드린 거요. 이재명 대통령 장기집권 목적으로 야당을 말살하고 있다 이것도 그러면 개헌과 연관이 돼 있다 이렇게 보시는 거예요?▶김재원 : 그렇습니다. 저희들은 개헌 저지선을 가까스로 갖고 있습니다.▷김태현 : 그러면 최소 국민의힘 의원 8명은 날린다?▶김재원 : 그런데 사실은 재적 3분의 2 이상이 찬성해야 되기 때문에 사실은 훨씬 더 많이, 국회의 재적을 없애야 되는 거지요. 저는 그런 과정을 거치기 위해서 노력하겠지만 그게 쉽지는 않을 거라고 생각합니다. 없는 죄를 뒤집어씌우기 위해서 지금 특검을 동원했지만 그래도 사법부가 어느 정도 양심 있는 판사들이 남아 있다면 그런 정권의 흉계에 그냥 굴복하리라고 생각하지 않는데요. 그것을 관철시키기 위해서 이제 꼭두각시 인민재판소를 등장시키기 위해서 특별재판부 운운하고 있는데요. 뭐 그거까지 성공해서 재판을 하기 시작한다면 그때는 사실상 둑이 무너지는 것 아닌가 생각합니다.▷김태현 : 그러면 어쨌든 모든 과정의 최종목표는 개헌을 통해서 이재명 대통령이 또 4년 중임이든지 현직 대통령도 해당되게 개헌해서 연임할 수 있도록 이게 목표라는 말씀이신 거잖아요.▶김재원 : 그러고 거기에다가 자신이 연루된 지금 사건이 아직도, 공범들 재판이 진행되고 있는 이 사건들을 어떻게 해서든 중단시키고, 자신에 대한 공소취소도 하고 해서 퇴임 후에도 교도소를 갈 위험 자체를 없애려고 하는 것 아닌가. 뭐 이런 복잡한 심정 속에서 지금 이 일을 벌이고 있다고 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 국민의힘은 국정과제 1호로 올라왔던 4년 연임 개헌 자체를 반대하시는 겁니까?▶김재원 : 지금 4년 연임 제도가 어떤 내용인지 아직 전혀 알 수가 없지요. 그러나 그 내용을 봐야 되는 것이기 때문에 찬반의 여부를 논할 것이 아니고요. 그 저변에는 이재명 대통령이 5년 단임으로 물러나야 될 자신의 대통령 임기를 어떻게 해서든 수정하려고 시도할 것이다라고 보고 있는 거지요.▷김태현 : 알겠습니다. 어제 통일교 한학자 총재가 특검에서 수사를 받았는데요. 뭔가 종교탄압적인 요소가 있다고 보십니까, 아니면 그게 무슨 종교탄압이랑 상관있어? 그냥 수사지. 이런 입장이세요?▶김재원 : 저는 종교탄압이든 아니든 이 사안에 대해서 잘 모르기 때문에 사실관계를 모르는 상황에서 판단할 수는 없고요. 다만 특검의 수사는 어쨌든 지금 오로지 목표가 있습니다. 결국은 야당말살, 그러고 더 나아가서 국민의힘을 내란정당으로 몰아서 정당해산에까지 이르기 위해서 집요한 노력을 할 것이고, 그 과정에서 없는 죄도 뒤집어씌우려 하고 있다라는 생각입니다.▷김태현 : 그러고 앞서 전현희 최고위원과의 인터뷰 들으셨겠지만 조희대 대법원장이 윤석열 전 대통령 파면 이후에 한덕수 전 총리를 비롯한 4명과 만나서 이재명 당시 대표의 재판문제를 논의했다는 그 의혹제기요. 조희대 대법원장은 어제 사실무근이다라고 반박을 했거든요, 부인을 했거든요. 이 과정을 야당에서는 어떻게 보고 계세요?▶김재원 : 민주당, 또는 민주당의 전신 정당들은 항상 정권교체기, 특히 대선을 앞둔 시대에, 또는 자신들이 정권을 잡고 나서 반대파를 처단하는 그런 과정에는 항상 이런 날조된 제보자가 등장하고, 그런 사실무근의 날조된 주장을 바탕으로 해서 상대방을 공격하고, 그것을 무리지어서 공격을 해서 결국은 그 사람들의 신뢰를 훼손시키는 과정을 반복해왔습니다. 과거에 김대업 사건, 또 그러고 오세훈 시장을 겨냥한 생태탕 사건, 그러고 최근에는 한 몇 년 되었지만 첼리스트 술자리 사건 그런 식으로 계속 진행을 하지요. 그러나 모두 다 사실무근으로 거론한 자체가 사실이 아니다라고 밝혀지거나 또는 더 나아가서 당사자들이 처벌을 받아도 그래도 끊임없이 이분들은 이 시기가 되면 발작적으로, 무슨 몸속에 바이러스가 있다가 전부 발작을 하는 것인지.▷김태현 : 네.▶김재원 : 지금 개구리 합창하듯이 이렇게 떠들고 있지 않습니까. 그런데 제보자가 누구인지도 모르고, 또는 제보자가 있다고 해도 결국에는 그 사람이 근거는 없고, 또는 제보자가 이야기하더라라는 것을 녹음해서 또 어디에서 들려주는 자들이 나타나고, 그러고 결국에는 아무 내용도 없고, 당사자가 부인하면 그에 대해서 증거도 안 내면서 수사받으라고 주장하고요. 뭐 이런 일이 반복됩니다.▷김태현 : 네.▶김재원 : 이 사람들은 가짜뉴스를 생산하는 것을 넘어서서 국민들에게 가장 아픈 감정선을 건드리는 거짓말을 해서 결국은 자신들의 목적을 달성하려고 하는 것이기 때문에 국민들이 속지 않아야 합니다. 이분들은 양심도 없고, 양심의 가책도 느끼지 않고, 이성을 상실하고, 더 나아가서 집단적으로 발작을 일으키는 그런 단계에 있기 때문에 주의해서 보면 진실이 밝혀집니다.▷김태현 : 조희대 대법원장의 거취에 대해서 민주당에서는 자진사퇴 얘기 나오고요. 그거 안 하면 탄핵 얘기도 개별 의원 입에서는 나오고 있어요.▶김재원 : 네.▷김태현 : 그런데 우상호 정무수석은 조희대 대법원장의 거취와 관련해서는 논의가 없었고, 논의할 계획도 없다 이렇게 하거든요. 대통령실하고 여당의 뜻이 다르다고 보세요? 아니면 뭔가 역할분담론이라고 보세요?▶김재원 : 그런데 대통령 말을 대변하는 강유정 대변인이 공감한다라는 말을 했다가 그게 좀 문제가 되었지요.▷김태현 : 나중에는 수정을 했습니다.▶김재원 : 뭐 어쨌든 문제가 되었지요. 그런데 그것이 아마 이재명 대통령의 마음을 천기누설하듯이 실수로 이야기를 하고 말았지요. 그러니까 그 사안을 덮기 위해서 우상호 정무수석이 굉장히 지금 노력을 하고 있지요, 거짓말을 하면서요. 저도 정무수석 해 봤는데 정무수석이 저런 일을 하는 거 맞습니다.▷김태현 : 저런 일이라 함은 어떤 걸 말씀하세요?▶김재원 : 지금 이재명 대통령이 조희대 대법원장 때문에 교도소 갈 뻔했잖아요. 그러니까 얼마나 밉겠습니까. 그러고 조희대 대법원장을 쫓아내려는 이 윗분의 마음을 잘 알고 있는데 그걸 대변인이 실수로 흘려버렸으니까 그걸 무마하기 위해서 저렇게 고군분투하고 노력하는데요.▷김태현 : 그게 일종의 정무수석의 역할이다?▶김재원 : 온 국민이 다 알고 있지요.▷김태현 : 그래요?▶김재원 : 아마 길 가는 강아지도 알 겁니다. 이재명 대통령이 조희대 대법원장을 쫓아내려고 할 것이다라고 다 생각하지 않겠습니까. 그러니까 지금 민주당이 저렇게 날뛰고 있잖아요. 없는 사실도 만들고 무슨 제보가 있다 이러면서 나오는데요. 저 사람들한테 만약에 그런 생각이 없으면 이재명 대통령이 그래야지요. 그러지 마라 한마디만 하면 민주당 당사는 깨갱 소리가 많이 날 거예요. 좀 조용히 이제 그만하자고요.▷김태현 : 그러면 최고위원님, 대통령의 진심은 우상호 수석이 아니라 강유정 대변인의 말이 진심이라는 말씀이시잖아요.▶김재원 : 강유정 대변인이 대변을 실수로 한 거지요. 안 해도 될 대변을 한 거지요.▷김태현 : 실수로 대변을 했다.▶김재원 : 네. 그러니까 쫓아내지도 않잖아요. 원래대로라면 이건 대변인을 당장 쫓아내야 되잖아요, 헛소리를 한 거니까요. 대변인이 왜 대변을 하지 않고 엉뚱한 소리를 했느냐라고 해야 되는데 쫓아내지 못하지요.▷김태현 : 그러면 우상호 수석은 왜 이걸 굳이 수습을 하려고 했을까요?▶김재원 : 정무수석이 대통령의 권위를 지켜줘야 된다라는 생각에 저렇게 하시는데요.▷김태현 : 그러면 대통령의 뜻이 그거라고 알려지는 건 정치적으로 굉장히 부담이다 이런 판단을 했다는 말씀이세요?▶김재원 : 대통령의 입장에서는 나는 굉장히 좋은 사람인데 지금 당에서 자발적으로 저러는 것이고, 내가 조희대 대법원장을 쫓아낼 생각은 없다라고 알려지기를 바라겠지요.▷김태현 : 네.▶김재원 : 그런데 지금 또 너무 그렇게 알려지면 안 되니까 사법개혁은 해야 되느니 마느니 하면서 대통령실이 이야기하고 있는데요. 이게 결국에는 정점에는 이재명 대통령, 그러고 그 밑에서 행동대장으로는 정청래 대표. 정청래 대표가 아주 요즘 열심히 뛰고 있지요.▷김태현 : 알겠습니다. 마지막으로 이거 하나 짚어보지요. 대구에서 장외집회, 장외투쟁을 하신다던데요. 보니까 당협 표시 피켓과 규탄대회 성격의 주제에 어긋나는 피켓 이런 것들 일체 활용이 불가능하다 이렇게 얘기했거든요.▶김재원 : 네.▷김태현 : 이른바 윤어게인 세력과 엮이는 게 부담스러워서 이러시는 거예요?▶김재원 : 그런데 그런 이야기를 하던데요. 저희들은 사실 그게 아니고요. 우리 보통 가면 당협별로 당원들이 오면 표시하기 위해서 올려서 하는데요. 그게 사실 많은 구호를 가리는 경우가 있거든요. 그래서 당에서 내세우는 깃발이나 구호를 조금 더 잘 보이게 하자 이렇게 해서 이번에 한 겁니다.▷김태현 : 그래요?▶김재원 : 네.▷김태현 : 그러면 윤어게인 세력과 엮여도 상관없는 거예요? 와서 뭐 대통령 복귀해라 이런 팻말을 들면 어떻게 해요?▶김재원 : 이번 집회는 우리 당이 주도하는 집회이기 때문에 그분들이 섞인다든가 하는 일을 예상하고 있지 않습니다.▷김태현 : 최고위원님, 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 감사합니다.▶김재원 : 고맙습니다.[SBS 김태현의 정치쇼]