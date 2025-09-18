'KT 소액결제' 사건 40대 중국교포 피의자 2명 구속 기로

▲ 검거 장면

KT 무단 소액결제 사건의 피의자인 중국 국적 남성 2명이 구속 기로에 섰습니다.경기남부경찰청에 따르면 중국 교포 A(48)씨와 B(44)씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 오늘(18일) 오전 10시 30분 수원지법 안산지원에서 열립니다.구속 영장 발부 여부는 오늘 오후나 저녁, 늦어도 내일 오전 중에 결정될 전망입니다.A씨와 B씨는 영장실짐심사를 받기 위해 오전 8시 30분에서 9시 사이에 현재 유치 중인 수원영통경찰서를 나와 호송차로 법원으로 이동할 예정입니다.이들 두 사람은 호송 과정에서 취재진에 자연스레 노출될 것으로 보입니다.A씨는 보통의 한국 사람처럼 우리말이 유창한 반면, B씨는 한국어를 전혀 구사하지 못하는 것으로 알려졌습니다.이들은 영장실질심사가 끝난 뒤 다시 경찰서 유치장으로 돌아가 심사 결과를 기다리게 될 거라고 경찰은 전했습니다.A씨는 지난달 말부터 이달 초까지 불법 소형 기지국 장비를 승합차에 싣고 다니면서 수도권 특정 지역 KT 이용자들의 휴대전화를 해킹해 모바일 상품권 구매, 교통카드 충전 등의 소액 결제를 한 혐의를 받고 있습니다.B씨는 해당 소액 결제 건을 현금화한 혐의를 받습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)