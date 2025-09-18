미국 테니스 선수, 중국 음식에 혐오감 표현했다가 사과

▲ 테일러 타운센드

미국 테니스 선수 테일러 타운센드가 중국 음식에 혐오감을 나타냈다가 사과했습니다.타운센드는 최근 자신의 소셜 미디어를 통해 중국 음식에 좋지 않은 느낌을 여과 없이 드러냈습니다.중국 선전에서 진행 중인 여자 테니스 국가 대항전 빌리진킹컵에 출전하고 있는 타운센드는 중국 음식을 자신의 소셜 미디어에 올리면서 "지금까지 제가 본 것 중 가장 이상하다"며 "어떻게 거북이와 황소개구리를 먹을 수 있느냐"고 말했습니다.그는 또 "개구리에 독이 있는 것 아니냐"며 "먹으면 몸에 종기 같은 것이 날지도 모르겠다"라고도 불쾌해했습니다.현재 여자프로테니스(WTA) 투어 복식 세계 랭킹 1위인 타운센드는 올해 호주오픈과 지난해 윔블던 여자복식에서 우승했고, 단식에서도 올해 US오픈 16강까지 진출했습니다.중국 음식에 불쾌감을 나타낸 영상이 논란이 되자 그는 17일 사과 영상을 올렸습니다.타운센드는 사과 영상을 통해 "저는 프로 선수로서 전 세계를 여행하고, 문화적 차이를 경험하는 것이 매우 큰 특권이라는 점을 잘 이해하고 있다"며 "그것은 제가 정말 좋아하는 일이고, 이번 대회를 통해서도 정말 대단한 경험을 할 수 있었다"고 말했습니다.그러면서 "모든 사람이 친절히 대해주셨는데, 저는 그에 대해 전혀 어울리지 않는 말을 했다"며 "어떤 말이나 변명도 드릴 수가 없다. 진심으로 사과드리고 더 나은 사람이 되겠다"고 밝혔습니다.타운센드는 지난달 US오픈에 이어 또 한 번 인종 차별 논란에 휘말리게 됐습니다.흑인 선수인 타운센드는 올해 US오픈 단식 경기 도중 옐레나 오스타펜코(라트비아)와 언쟁을 벌였고, 그 과정에서 오스타펜코가 타운센드에게 "제대로 교육받지 못한 선수"라고 쏘아붙였습니다.이를 두고 일부에서 오스타펜코가 타운센드에게 인종 차별 발언을 했다는 지적이 나왔습니다.타운센드는 당시 기자 회견에서 "저는 그렇게 받아들이지 않았지만, 우리 사회에서 그런 표현은 (흑인들에 대한) 선입견에 기반한 경우일 때가 많다"고 답했습니다.오스타펜코는 이후 "영어가 모국어가 아니기 때문에 원래 의도와 다르게 표현이 됐다"고 사과했습니다.이번엔 반대로 타운센드가 중국 음식에 혐오감을 표현한 것이 인종 차별에 해당한다는 비판이 나오고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)