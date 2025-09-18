미 조지아주 관계자 "귀국 한국 근로자 복귀 중요…많은 논의"

▲ 현지 시간 지난 11일 미국 조지아주 브라이언 카운티 엘러벨에 위치한 현대차-LG엔솔 배터리공장이 건설이 전면 중단된 채 텅 비어 있는 모습

미국 조지아주 경제 분야 인사가 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미국 이민 당국에 체포됐다가 일주일간 구금된 뒤 귀국한 한국인 노동자들을 미국으로 돌아오게 하는 방안이 내부적으로 논의되고 있다고 밝혔습니다.트립 톨리슨 조지아주 서배너 경제개발청장은 현지 시간 17일 '서배너 모닝 뉴스'와의 인터뷰에서 "(한국인 노동자들이) 돌아오는 것은 매우 중요하다"며 "현대차 공장에 일하는 사람들은 장비를 설치하고 임직원들에게 배터리 셀 기술을 가르칠 수 있는 유일한 사람들이기 때문"이라고 말했습니다.서배너 경제개발청은 민간 조직이지만 조지아주 정부와 협력하며 지역 경제 성장 촉진을 도모하는 기구입니다.다만, 톨리슨 청장은 한국인 귀환 관련 구체적 추진 상황은 밝히지 않았습니다.경제개발청 필립 라이너트 대변인도 "체포된 LG 직원들은 장비 설치와 지원, 직원 교육을 위해 미국을 임시로 방문한 사람들"이라며 "그들은 장비 설치와 전문적 지식을 갖춘 숙련된 기술자들"이라고 말했습니다.이민국 단속 당시 테네시주 내슈빌에 있던 톨리슨 청장은 단속 규모에 놀랐으며 "단속에 대해 사전에 전혀 알지 못했다"고 말했습니다.이어 "배터리 장비를 설치하기 위해 온 한국인들은 섬세한 재능을 갖춘 사람들"이라며 "그들이 겪은 실망감을 충분히 이해한다. 우리는 한국인들에게 의지하고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)