트럼프, 영 윈저성 국빈 만찬…"내 인생 최고의 영예"

▲ 왼쪽부터 케이트 왕세자빈, 트럼프 대통령, 찰스 3세

찰스 3세 영국 국왕이 현지시간 17일 저녁 윈저성에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 위한 만찬을 열었습니다.트럼프 대통령이 영국에서 외국 정상으로는 처음으로 두 차례 국빈 초청을 받은 만큼 그에 따른 국빈 만찬도 두 번째입니다.2019년 6월에는 고 엘리자베스 2세 여왕이 버킹엄궁에서 그를 위한 만찬을 주최했습니다.찰스 3세는 윈저성 세인트 조지 홀에서 열린 만찬 환영사를 통해 "이 특별하고 중요한 일(국빈 방문)은 우리 두 위대한 나라 간 지속적인 파트너십을 보여준다"고 말했습니다.이어 "독재가 유럽을 위협하고 있다"며 우크라이나 전쟁을 언급하기도 했습니다.찰스 3세는 "우리 두 나라는 중대한 외교적 노력에 협력하고 있으며, 특히 대통령님은 세계의 가장 다루기 어려운 몇몇 분쟁의 해법을 찾는 데 개인적인 헌신을 보여주고 있다"고 평가했습니다.찰스 3세는 양국이 5월 통상 합의를 이룬 점을 언급하면서 "우리 협력관계의 새로운 시대를 구축하기 위해 앞으로 더 나아갈 것"이라고 강조했습니다.트럼프 대통령은 연설에서 이번 국빈 방문이 "진정으로 내 인생 최고의 영예 중 하나"라며 "국왕과 영국에 수십 년간 큰 존경심을 가져왔다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 찰스 3세에게 "아주, 아주 특별한 사람"이라고 말했고 지난해 암 진단을 받았던 케이트 미들턴 왕세자빈을 향해서는 "빛나고 건강하고 아름다운 모습을 보게 돼 기쁘다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 미·영간 '특별한 관계'를 언급하면서 "우리는 하나의 화음 속 두 음과 같이 자체로도 아름답지만 함께 연주돼야 한다"며 "양국 간 관계와 정체성의 유대는 소중하며 영원하다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)