프랑스 명품 그룹 케링, '실적 부진' 구찌 CEO 교체

프랑스 명품 그룹 케링이 대표 브랜드 구찌의 최고경영자(CEO)를 교체했습니다.케링은 현지시간 17일 그룹의 부사장 중 한 명인 프란체스카 벨레티니를 CEO로 임명했다고 밝혔습니다.루카 데 메오 신임 그룹 CEO가 취임한 후 첫 주요 경영진 교체입니다.로이터 통신에 따르면 구찌의 신임 수장을 맡은 벨레티니는 케링 그룹 내 브랜드에서 승진해 2023년부터 두 명의 부사장 중 한 명으로 활동해왔습니다.생로랑, 발렌시아가, 보테가 베네타 등 여러 브랜드를 총괄해 왔습니다.데 메오 CEO는 성명에서 "그룹의 전환기에 나는 단순하고 명확한 조직을 구축하고, 최고의 인재들을 활용해 우리 하우스를 이끌어갈 계획"이라고 말했습니다.케링은 기존 벨레티니 등이 맡고 있던 부사장직도 폐지했습니다.케링은 지난 7월 실적 발표에서 올 상반기 순이익이 4억 7천400만 유로(약 7천600억 원)로, 지난해 동기 8억 7천800만 유로(약 1조 4천억 원)보다 46% 급감했다고 밝혔습니다.그룹의 주력 브랜드인 구찌의 매출은 지난해 대비 26%나 떨어진 30억 유로(4조 8천억 원)에 그쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)