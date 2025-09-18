조현 "시진핑 주석의 방한, 확실한 것으로 느껴"

▲ 17일 오후 중국 베이징 댜오위타이국빈관에서 조현 외교장관과 왕이 중국 외교부장이 만나 악수를 하며 기념촬영하고 있다.

조현 외교부 장관이 한중 외교장관 첫 대면 회담을 마친 뒤 내달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석이 방한할 가능성이 크다고 밝혔습니다.조 장관은 어제(17일) 오후 베이징에서 왕이 외교부장(중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸임)과 3시간에 걸쳐 회담과 만찬을 한 뒤 한국 매체 특파원들과 만나 "시 주석의 방한이 확실한 것으로 느꼈다"며 "방문 성격은 아직 논의되지 않았지만 만약 APEC 정상회의에 시 주석이 참석하게 되면 양자 방문도 추진할 수 있다"고 말했습니다.조 장관은 "한중 간에는 수시로 외교장관 회담이 필요하다"며 다음 달 중 왕 부장의 한국 방문 추진에 관해서도 양국 간 논의가 이뤄졌다고 전했습니다.이달 초 중국 전승절을 계기로 열린 북중 정상회담에서는 비핵화에 대한 언급이 없어 '북핵 불용'이라는 중국 입장이 달라진 것이 아니냐는 우려가 나오는 가운데 조 장관은 중국에 '건설적 역할'을 당부했다고 설명했습니다.조 장관은 다만 "한반도의 긴장 완화와 평화 정책, 비핵화 등에 대해 중국의 건설적 역할을 당부했지만, 디테일로는 들어가지 못했다"며 "중국 측에서는 김정은 위원장의 방중에 관해 설명했지만 상세한 설명까지는 안 들어갔고, 한반도에서 평화·안정을 도모해나간다는 정도의 이야기와 어떻게 초청에 응해서 이뤄졌는지 설명을 들었다"고 말했습니다.'한반도 비핵화' 문제에 대해서는 "언급은 없었지만 중국의 대한반도 정책은 변함이 없다는 정도로 이야기를 나눴다"고 덧붙였습니다.왕 부장이 중국이 한국 서해상에 무단으로 설치한 구조물 문제에 관해 "아주 성실한 답변을 했다"며 "제가 문제 제기를 했고, 중국 측은 이 문제에 관한 한중 간 실무 협의가 이미 잘 진행되고 있으니 문제를 잘 관리해나가자는 입장을 밝혔다"고 설명했습니다.조 장관은 왕 부장이 최근 한국에서 벌어지고 있는 '혐중' 시위 문제에 관해서는 특별한 요구를 하지 않았으나 양국 국민 간 교류와 상호 인정이 중요하다는 데 공감대를 확인했다고 설명했습니다.이어 "저는 한국은 민주주의 국가기 때문에 반중 시위뿐만 아니라 반미 시위도 일어나고 있고, 그런 것은 한국 체제상 어떻게 할 수 없는 것이지만 그것이 도를 넘지 않도록 한국 정부가 세심한 노력을 기울여왔다고 설명했다"며 "중국은 그런 차원에서 최근 우리 정부가 취한 조치에 감사한다고 이야기했다"고 전했습니다.이번 방중을 한미 관계와 한중 관계의 균형 잡기로 해석할 수 있는지에 관한 질문에는 "이번에 (중국에) 온 것은 미국과는 전혀 무관한 일"이라며 "이번 조지아주 사태는 매우 유감이고, 우리 정부로서도 전혀 예기치 않은 사태였다. 그러나 한미 관계가 그런 것에 의해 관계 의심을 하고 그래서 제가 중국에 오고 그럴 정도의 관계는 아니다"라고 답했습니다.(사진=베이징특파원 공동취재, 연합뉴스)