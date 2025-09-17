뉴스

'통일교 1억 수수' 권성동, 현역 의원 첫 구속

<앵커>

통일교로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 국민의힘 권성동 의원이 구속됐습니다. 3대 특검 가운데 현역 의원이 구속된 것은 이번이 처음으로, 권 의원 구속을 놓고 여야는 또 대립했습니다.

<기자>

서울중앙지법 남세진 영장 전담 부장판사는 어젯밤(16일) 권성동 국민의힘 의원의 구속영장을 발부했습니다.

남 부장판사는 증거인멸 염려가 있다며 영장 발부 사유를 밝혔는데, 3대 특검 출범 이후 현역 의원이 구속된 첫 사례입니다.

권 의원은 지난 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 1억 원의 불법 정치자금을 받은 혐의 등을 받고 있습니다.

권 의원 신병을 확보한 특검팀은 조만간 권 의원을 소환해 한학자 통일교 총재의 원정 도박 관련 경찰 수사 정보를 통일교 측에 알려줬다는 혐의 등에 대한 수사를 본격화할 방침입니다.

또 통일교 신자들이 국민의힘 당원으로 집단 가입해 당 대표 경선 등에 동원됐다는 의혹에 대한 수사도 속도를 낼 것으로 보입니다.

이와 관련해, 앞서 임의제출 형식으로 대체됐던 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 재시도할 수 있다는 관측도 제기됩니다.

권 의원 구속 소식에 민주당은 논평을 통해 구속 결정은 당연지사라며 법치주의 회복의 출발점이라고 평가했습니다.

반면 국민의힘은 수사에 협조하고 불체포특권도 포기한 권 의원을 구속한 것은 특검의 여론몰이식 수사에 법원이 협조한 꼴이라고 반발했습니다.

권 의원은 구속영장 발부 직후 SNS에 "이재명 정권의 정치탄압이 시작됐다"며 "반드시 진실을 밝히겠다"고 주장했습니다.

