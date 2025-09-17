'세계유산' 종묘 담장 기와 훼손범 검거…경찰 추적 긴급체포

▲ 훼손된 종묘 담장

유네스코 세계유산인 종묘 담장 일부를 훼손한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.서울 혜화경찰서는 문화유산법 위반 혐의로 50대 남성 A 씨를 긴급체포했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.A 씨는 그제(15일) 새벽 0시 50분쯤 종묘 외곽 담장의 기와 10장을 파손한 혐의를 받습니다.훼손된 기와는 총 10장으로 암키와와 수키와가 각 5장입니다.파손된 기와는 보수를 마친 상태입니다.종묘 관리소 측은 새벽 순찰 중 피해 사실을 파악해 경찰에 신고했습니다.경찰은 용의자의 인상착의를 파악해 동선을 추적한 끝에 A씨를 검거했습니다.경찰은 A 씨를 상대로 범행 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청하는 방안을 검토 중입니다.종묘는 조선과 대한제국의 역대 왕과 왕비, 황제와 황후의 신주를 모시고 제사를 지내는 국가 사당으로, 가장 정제되고 장엄한 건축물로 평가받습니다.중심 건물인 정전은 단일 목조 건축물로는 규모가 가장 큰 것으로 알려져 있습니다.유교적 전통과 왕실 의례 문화를 보여준다는 점에서 가치가 크며 1963년 사적으로 지정됐고, 1995년 12월 유네스코 세계유산으로 이름을 올렸습니다.