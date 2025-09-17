[8뉴스 예고] '선거 개입 의혹' 부인…대법원장 입장은?

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. '선거 개입 의혹' 부인…대법원장 입장은?



조희대 대법원장이 지난 4월 한덕수 전 총리 등을 만나 이재명 대통령 재판에 대해 논의했다는 이른바 '선거 개입 의혹'이 제기된 가운데, 당사자 여럿이 만난 사실이 없다고 주장했습니다. 사퇴 압박에도 침묵하던 조희대 대법원장도 입장을 냈는데요. 이 내용 자세히 전해 드립니다.



2. '이화영 술 파티' 정황 확인…법무부, 감찰 지시



법무부가 이른바 '이화영 연어-술 파티' 의혹 관련 진상조사에서 실제로 술과 음식이 제공된 정황을 확인해, 감찰을 지시했습니다. 기존의 검찰 조사 결과를 정면으로 뒤집는 내용이어서, 파장이 예상됩니다.



3. 한학자 통일교 총재 특검 출석…권성동 구속



한학자 통일교 총재가 오늘(17일) 김건희 특검에 출석했습니다. 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억 원을 받은 혐의를 받는 권성동 국민의힘 의원은 오늘 새벽 구속됐습니다.



4. 'KT 소액결제' 사건 용의자 중국인 2명 체포



KT 소액결제 사건의 유력한 용의자 2명이 경찰에 체포됐습니다. 중국 국적인 이들은 불법 소형 기지국 장비를 차량에 싣고 다니며 휴대전화를 해킹하고, 소액 결제한 뒤 현금화한 혐의를 받고 있습니다.



잠시 뒤 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.