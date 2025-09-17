'타이완 유튜버 폭행범' 중국인이라던 경찰…7시간 뒤 "한국인"

▲ 폭행당해 멍든 신체를 공개하는 타이완 유튜버

서울 마포구 홍대 인근에서 발생한 타이완 유튜버 폭행 사건의 가해자가 중국인이 아닌 한국인 남성으로 뒤늦게 드러났습니다.마포경찰서는 오늘(17일) 오후 4시 40분 언론 공지를 통해 "지난 14일 홍대 거리에서 타이완 여성이 한국인 남성과 실랑이를 벌여 쌍방폭행한 사건이 발생했다"고 밝혔습니다.오늘 오전 9시 50분 "여성을 폭행한 남성은 중국 국적 20대"라고 공지했다가 6시간 50분 만에 돌연 피의자 국적을 바꾼 것입니다.이는 경찰이 이 사건 이튿날인 15일 같은 시간대 발생한, 이름이 비슷한 다른 타이완 여성 피해자의 사건과 혼동한 결과로 전해졌습니다.문제가 된 사건은 14일 오전 5시 20분 홍대 인근에서 한 남성이 타이완 국적의 여성 유튜버 A 씨 등 2명을 폭행하면서 시작됐습니다.A 씨는 사건 직후 SNS에 모르는 한국 남성으로부터 신체 접촉 시도가 있었으며, 하지 말라고 하자 폭행을 당했다고 주장했습니다.이 내용이 타이완 현지 방송을 통해 보도되며 논란이 일파만파 커졌습니다.이에 언론 질의가 이어지자 경찰은 가해자가 한국인이 아닌 중국 국적이라고 밝혔으나, A 씨는 재차 SNS를 통해 "가해자는 한국인이 맞다"며 "경찰이 폐쇄회로(CC)TV도 확인하지 않고 집에서 쉬라고 했다"고 주장했습니다.A 씨의 SNS에는 "한국 남자를 범죄자 취급하는 혐한"이란 취지의 악성 댓글 수백 개가 달렸습니다.그럼에도 A 씨는 주장을 굽히지 않으며 오늘 오후 다시 마포경찰서를 찾았고, 경찰은 결국 혼선이 있었던 점을 인정했습니다.다만 경찰은 A 씨 사건의 경우 주장과는 달리 현장에서 서로 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝혀 종결된 건이라고 해명했습니다.(사진=유튜브 캡처, 연합뉴스)