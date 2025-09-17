오픈AI, 데이터 학습 시 개인 정보 처리 줄인 '프라이버시 필터' 내년 공개

▲ 제이슨 권

오픈AI가 데이터 학습 과정에서 개인정보 처리를 줄여 보안 수준을 높인 프라이버시 필터를 내년 공개합니다.제이슨 권 오픈AI CSO는 오늘(17일) 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 글로벌 프라이버시 총회(GPA) 2025에서 이같이 밝혔습니다.권 CSO는 "프라이버시 필터는 모델 학습 과정에서 개인정보 처리를 줄이는 기술로 기존 버전보다 높은 성능을 보여줬다"며 "전 세계 개발자들이 이를 활용해 더 높은 프라이버시 기준을 향상할 수 있을 것"이라고 말했습니다.권 CSO는 또 오픈AI가 개인정보 보안과 관련해 AI와 대화하며 프라이버시 권리를 이해할 수 있는 기능을 실험하고 있다고 밝혔습니다.권 CSO는 "내 권리를 어떻게 행사할 수 있는지 물으면 대화로 필요한 정보를 얻을 수 있다"고 설명했습니다.오픈AI가 만 18세 미만 전용 챗GPT를 출시한다고 밝힌 가운데 권 CSO도 청소년 보호를 강조했습니다.권 CSO는 "청소년 보호를 위해 부모와 보호자에게 자녀 콘텐츠 제한, 알림 기능을 제공할 예정으로 AI가 부적절하거나 위험 신호를 감지하면 보호자에게 알려주는 방식이다"라고 설명했습니다.아울러 권 CSO는 범용 인공지능(AGI) 시대로 이행하면서 AI 에이전트, AI 대화의 특권, AI의 사회적 기여 등 3가지 측면을 고려해야 한다고 강조했습니다.권 CSO는 "AI 에이전트 측면에서 AI는 인간을 대체하는 것이 아니라 인간이 더 많은 자유와 시간을 가지도록 돕는 도구여야 한다"며 "사람들이 개인적이고 민감한 대화를 AI와 나누는 만큼 이러한 대화가 사기 등에 노출되지 않도록 법과 제도의 정비가 필요하다"고 말했습니다.이어 "AI가 경제 성장에 연간 0.2∼2%의 GDP 기여가 예상된다"며 3가지 측면을 강조했습니다.이 밖에 최근 오픈AI 코리아가 서울대와 맺은 업무협약(MOU)과 관련, 한국 최초의 AI 데이터 거버넌스 센터 설립을 추진하고 있다는 계획을 전했습니다.(사진=연합뉴스)