"의료 공공성 강화하라"…국립대병원 노조 일일 파업

<앵커>



서울대와 강원대, 경북대, 충북대병원 노동조합이 공공의료 강화를 촉구하며 오늘(17일) 하루 연대 파업을 벌였습니다. 정부와 병원이 요구를 수용하지 않으면 다음 주 2차 총파업에 나설 거라고 경고했습니다.



장훈경 기자입니다.



<기자>



간호사, 임상병리사, 사무 행정 직원 등으로 구성된 서울대병원 노동조합 조합원 800명이 오늘 하루 일손을 놓았습니다.



전공의들이 돌아왔지만, 간호사 등 인력이 부족해 국립대 병원 여건은 여전히 부실하다고 토로했습니다.



[박나래/의료연대본부 서울대병원 분회장 : 인력을 늘리지 않으면 우리가 아무리 노력해도 환자의 생명은 더 살릴 수 없습니다.]



의사 수를 늘려 공공의료를 강화하자는 주장도 나왔습니다.



1년 반 동안의 의정 갈등 여파로 지역, 공공 의료가 무너진 만큼 국립대 병원이 그 빈틈을 메워야 한다는 겁니다.



중증 치료 목적으로 줄어든 공공 병상을 원래대로 회복하고 어린이 환자 무상의료 등도 요구했습니다.



서울대병원 등 국립대병원을 교육부에서 복지부 산하로 이관하고, 공공의료 체계 통합을 위해 지원을 대폭 늘려야 한다고 주장했습니다.



[권순남/의료연대본부 충북대병원 분회장 : 재정위기가 지속되고 지역·공공의료 위기가 찾아오고 이제는 직원들의 체불까지 발생했습니다.]



물가 상승을 따라가지 못하는 임금체계를 개편하고 노동 환경도 개선해야 한다고 목소리를 높였습니다.



이번 공동파업은 2004년 이후 21년 만에 4곳 이상의 국립대 병원이 참여한 최대 규모 파업입니다.



다만 환자 안전을 위해 필수 인력들은 계속 업무를 유지해 진료에 큰 차질이 빚어지지는 않았습니다.



서울대병원 노조는 정부와 병원이 요구에 응하지 않으면 오는 24일부터 무기한 전면 파업에 들어가겠다는 방침인데 다른 국립대 병원들도 동참할 가능성이 큽니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 최혜란)