국토부 1차관 "주택 공급 약속 반드시 지키도록 속도전"

▲ 공공주택 공급 점검회의서 발언하는 이상경 국토1차관

이상경 국토교통부 1차관은 오늘(17일) 서울에서 한국토지주택공사(LH) 등 공공주택 공급을 담당하는 관계기관과 함께 공공주택 공급 점검회의를 열고 주택 공급 목표를 차질 없이 달성하도록 노력해 줄 것을 당부했습니다.점검회의는 기관별 공공주택 공급계획 이행 현황을 관리하고자 2024년부터 정례화된 일정으로, 이날 회의에서는 지난 7일 정부가 발표한 주택공급 확대방안 실행을 위한 기관 간 협력 방안과 함께 올해 공공주택 공급계획의 상반기 실적과 하반기 추진 계획이 논의됐습니다.이 차관은 모두발언에서 "주택 공급의 중심축인 공공의 역할과 책임이 막중하다"며 "수도권 135만 가구 착공 목표는 달성에 따른 국민 체감 효과가 크지만 그에 필요한 노력도 몇 곱절 이상이니 국민과의 약속을 반드시 지킬 수 있도록 비상한 각오로 속도전에 임해 달라"고 당부했습니다.이 차관은 올해 공급주택 공급계획과 관련해 "이미 계획된 목표는 흔들림 없이 이행돼야 한다"면서 "올 상반기 착공과 인허가 물량이 목표 1만 가구를 넘어선 것은 의미 있는 성과"라며 연말까지 계획된 사업이 차질 없이 마무리되도록 집중 관리해 줄 것을 주문했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)