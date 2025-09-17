청년농 키우는 스마트팜 사관학교…"농업 CEO로 첫 발"

<앵커>



농업과 거리가 멀던 청년들이 충남의 스마트팜 사관학교를 통해 새로운 인생을 열고 있습니다. 저렴한 온실 임대와 체계적인 교육으로 시행착오는 줄이고 성공 확률을 높이며 농업 CEO의 꿈을 키워가고 있습니다.



김상기 기자입니다.



학교에서 운동만 하던 23살 청년농 김여경 씨.



농업과는 거리가 멀었지만, 스마트팜 사관학교 임대 온실이 인생을 바꿨습니다.



기초부터 유통까지 농사의 전 과정을 익히며, 실패 확률을 크게 줄였습니다.



[김여경 (23세) : 최소 자본으로 할 수 있는 것이기도 하고, 이제 처음 농업을 시도하시는 분들이 이제 혼자서 하는 게 아닌 여러 명이 하고, 이제 관리해 주시는 (농업기술원) 주무관님들도 계시고 하기 때문에.]



청년들은 저렴하게 온실을 빌려 재배부터 판매까지 직접 운영하며 농업 현장을 몸소 익힙니다.



대기업을 그만두고 귀농에 뛰어든 이재환 씨도 병해충 관리와 시장 대응을 실습으로 배우며, 초기 시행착오를 줄였습니다.



[이재환/대기업 출신 청년농 : 시기에 맞춰서 온도 관리도 하고 그 시기에 이제 작물의 성장에 맞춰서 어떤 비료를 어떤 배합으로 섞어야 되는지를, 이제 컨설턴트랑 함께 연구하고 저희가 그걸 적용하고 있습니다.]



사관학교는 네덜란드형 스마트팜 시스템 등 첨단 설비에, 농업기술원의 교육을 더해 초기 실패 가능성을 최소화합니다.



임대료는 3.3㎡에 600원 수준으로 초기 비용 부담을 크게 줄였습니다.



[김태흠/충남도지사 : 스마트팜 253만 평 조성과 청년농 3천 명 육성을 중점 추진하고 있는데요. 청년들이 스마트 팜을 빌려 돈을 벌고 창농을 준비할 수 있도록 사관학교를 더욱 활성화할 계획입니다.]



충남은 현재 14개 시군의 스마트팜 사관학교에서 47곳의 임대 스마트팜을 운영 중입니다.



이 자동화 온실에서 청년들이 농업 CEO로 첫발을 떼고 있습니다.



하지만 단기 교육만으로는 농촌에 뿌리내리기에 여전히 부족합니다.



장기 정착으로 이어지는 것은 이제 충남도의 과제로 남겨져 있습니다.



(영상취재 : 김경한 TJB)



TJB 김상기