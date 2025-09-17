내란특검 "'조희대·한덕수 회동 의혹' 수사 대상인지 상당한 검토 필요"

▲ 박지영 내란특검보가 지난달 19일 오후 특검 사무실이 마련된 서울 서초구 고등검찰청 기자실에서 브리핑을 하고 있다.

조은석 내란 특별검사팀이 정치권에서 제기된 조희대 대법원장과 한덕수 전 국무총리의 회동 의혹과 관련해 "현 단계에서 수사를 착수할 만큼은 아닌 것으로 알고 있다"고 밝혔습니다.박지영 특검보는 오늘(17일) 정례브리핑에서 "관련된 고발장이 있긴 하지만, 수사 대상인지는 확인해봐야 한다"고 말했습니다.어제 더불어민주당 부승찬 의원은 국회 대정부 질문에서 "헌재에서 대통령 파면 결정이 이뤄지고 3일 후인 4월 7일께 한덕수 전 국무총리와 조희대 대법원장이 만났다는 제보가 있었다"며 "당시 조 대법원장이 '이재명 (공직선거법 위반) 사건이 대법원에 올라오면 대법원에서 알아서 처리한다'라고 말했다는 제보가 있다"고 말했습니다.이와 관련해 더불어민주당은 '대선 개입'이라며 내란 특검이 수사를 통해 의혹을 규명해야 한다고 요구했습니다.이에 대해 박지영 특검보는 "내란 특검 수사는 내란·외환과 관련해 수사 대상으로 명기된 범죄에 한해서만 가능하다"며 "이 의혹 역시 수사 대상에 해당하는지, 내란과 연결될 수 있을지는 상당한 검토가 필요하다"고 설명했습니다.이런 가운데 특검팀은 박성재 전 법무부 장관의 '수용 공간 확보 지시' 의혹과 관련해 전날 김전태 전 서울구치소장을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.박 전 장관은 비상계엄 선포 직후인 밤 11시 30분쯤 법무부 간부 회의를 소집했습니다.당시 회의에는 법무부 실·국장 등 10명이 참석했는데, 이 자리에서 박 전 장관이 교정본부에 수용 여력 점검 및 공간 확보를 지시했다는 의혹이 제기돼 특검이 수사를 진행 중입니다.(사진=연합뉴스)