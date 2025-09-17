"노란봉투법 보완 필요"…정부조직개편 우려 제기

<앵커>



대정부 질문 사흘째, 국회에서는 경제 분야에 대한 질의가 진행되고 있는데요. '노란봉투법'에 대한 보완입법 필요성과 정부조직개편에 대한 우려 등이 제기됐습니다.



배준우 기자입니다.



국민의힘은 민주당 주도로 통과된 노동조합법 개정안, 이른바 '노란봉투법'으로 기업 경영이 어려워졌다고 주장했습니다.



노란봉투법 통과로 기업의 탄식이 나오고 있다며, 노동쟁의 대상 명확화 등 보완입법이 필요하다고 요구했습니다.



[김상훈/국민의힘 의원 : 기업의 손에는 쇠사슬을 묶고 노조의 손에는 쇠망치를 들려주고 있다, 탄식하고 있습니다.]



[김민석/국무총리 : 오해 또 한편에서는 조금 과장 또 한편으로는 불확실성에서 생기는 여러 가지 현장에 문제가 있을 수 있다라는 것을.]



국민의힘은 이재명 정부 출범 후 지급된 민생소비쿠폰에 대해서는 선심성 현금지원이었다며, 이미 문재인 정부 때 실패로 드러났다고 비판했습니다.



그러면서 금융 분야 정부조직을 개편하면 금융감독기구가 4개나 돼 신속한 의사결정이 어려울 수 있다고도 주장했습니다.



민주당은 관세 협상 과정에서 미국의 요구에 대한 우려를 표명했습니다.



[이언주/민주당 의원 : 그렇다고 해서 우리가 3,500억 불을 직접 투자할 수는 없는 거 아닙니까.]



[김정관/산업통상자원부 장관 : 공정성과 합리성 그 기준 하에서 우리 국익을 최대한 반영할 수 있도록 최대한 노력을 하겠습니다.]



김민석 국무총리는 미국과의 관세 협상에 대해 시간에 쫓기지 않고, 우리 경제가 감당할 수 없는 부분은 어떤 형태로든 문서화하지 않는다는 원칙으로 진행해 나갈 거라고 말했습니다.



구윤철 경제부총리는 여권에서 추진 중인 자사주 소각 의무화 법안에 대해 관련 기관의 의견과 시장의 반응을 종합해 판단하겠다고 답변했습니다.



