수원시 학교에 이틀째 협박 신고…경찰, 중학생 용의자 체포

▲ 경기 수원권선경찰서 전경

지난 16일 경기 수원시의 한 초등학교에 핵폭탄을 터뜨리겠다는 허위 협박 신고에 이어 오늘(17일) 인접 중학교 보건실에 불을 지르겠다고 허위 신고한 중학생이 경찰에 붙잡혔습니다.경기 수원권선경찰서는 공중협박 혐의로 중학생 A 군을 긴급체포해 조사하고 있다고 오늘 밝혔습니다.A 군은 오늘 오전 9시 26분 119에 문자메시지를 보내 "권선구 모 중학교 보건실에 불을 지르겠다"고 허위 신고를 한 혐의를 받고 있습니다.신고를 받은 경찰은 해당 학교로 출동해 내부를 수색했으나 인화성 물질 등은 발견되지 않았습니다.허위 신고 문자메시지를 발송한 전화번호는 해당 중학교 재학생 명의인 것으로 드러났는데, 경찰은 관련자 진술 등을 통해 A 군이 친구의 전화번호를 도용해 허위 신고한 것으로 파악했습니다.앞서 전날 오전 11시 20분쯤에는 119 안전신고센터 홈페이지 '신고하기' 란에 "권선구 모 초등학교에 핵폭탄을 터뜨리겠다"는 허위 협박 신고가 접수돼 학생과 교직원 등 280여 명이 한때 대피하는 등 불편을 겪었습니다.이 신고는 해당 초등학교 재학생인 B군 명의의 전화번호로 작성돼 B군이 용의자로 의심받기도 했으나, 경찰은 이 역시 A 군이 B군의 연락처를 이용해 범행한 것으로 확인했습니다.경찰은 A 군의 신원을 특정한 뒤 동선을 추적해 오늘 오후 2시 28분 인천시의 한 청소년쉼터에서 A 군을 긴급체포했습니다.체포 당시 A 군은 혐의를 인정한 것으로 전해졌습니다.용의자 특정 당시 A 군은 촉법소년(형사미성년자)인 것으로 알려졌으나, 확인 결과 최근 생일이 지나 형사처벌 대상에 해당하는 것으로 파악됐습니다.경찰은 A 군을 상대로 구체적인 사건 경위를 조사할 예정입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)