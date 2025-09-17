세 차례 불출석 뒤 첫 조사…한학자 "나중에 말하겠다"

<앵커>



특검의 출석 요구에 세 차례나 불응한 한학자 통일교 총재가 추가 소환 통보가 없었는데 오늘(17일) 오전에 특검에 나와서 조사를 받고 있습니다. 그동안 불출석한 이유는 '수술을 받아서'라고 말했는데요. 한편, 채상병 특검은 이종섭 전 국방장관을 소환해 조사하고 있습니다.



편광현 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 오전 9시 50분쯤, 통일교 한학자 총재가 서울 광화문 김건희 특검팀에 자진 출석했습니다.



[한학자/통일교 총재 : (권성동 의원에게 1억 원 전달하신 거 맞습니까?) ……. (김건희 씨에게 목걸이와 가방 전달하라고 하셨습니까?) 비 오는데 수고가 많아요. 나중에, 나중에 들으세요.]



한 총재는 특검과 상의 없이 왜 오늘 자진 출석했냐는 질문에는 자신이 "수술을 받아서 그랬다"며 "나중에 얘기하자"고 답했습니다.



건강상 이유로 특검팀 소환에 그간 세 차례나 응하지 않았던 한 총재가 특검 조사를 받는 것은 이번이 처음입니다.



특검팀은 한 총재를 상대로 윤영호 통일교 전 세계본부장이 지난 2022년 1월 권성동 의원에게 정치자금 1억 원을 전달하는 것을 사전에 승인을 했는지와, 윤 씨가 건진법사를 통해 김건희 여사에게 샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁하는 과정에 관여했는지 여부를 조사할 예정입니다.



한편, 김건희 여사에게 고가의 그림을 건네고 공천을 청탁한 혐의를 받는 김상민 전 검사가 오늘 오후 서울중앙지법에서 구속 심사를 받았습니다.



특검팀은 김 전 검사에 대해 청탁금지법과 정치자금법 위반 혐의를 적용해 구속영장을 청구했습니다.



앞서 김 전 검사는 지난 9일 이뤄진 특검 조사에서 "김 여사 오빠 김진우 씨의 요청으로 돈을 받아 그림을 중개했을 뿐"이라며 혐의를 부인해 왔습니다.



채상병 특검팀은 오늘 오전 10시부터 이종섭 전 국방장관을 소환해 조사하고 있습니다.



이 전 장관은 호주대사 도피성 출국 의혹과 관련한 참고인 신분입니다.



이 전 장관은 특검에 출석하며 "특검 조사에 성실히 임하겠다"면서도 "출국금지 해제 문제는 너무 어이없는 것"이라고 말했습니다.



특검팀은 오는 23일 채상병 순직 사건 수사 외압 의혹과 관련해서는 이 전 장관을 피의자 신분으로 소환한다는 방침입니다.



