여야 행안위 정부조직법 대립…"국정 발목 잡기"·"상륙작전인가"

▲ 17일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 전체회의에서 신정훈 위원장이 의사봉을 두드리고 있다.

오늘(17일) 국회 행정안전위원회 전체회의에서는 검찰청 폐지와 경제부처 개편을 골자로 한 정부조직법 개정안 상정을 두고 여야 간 공방이 벌어졌습니다.더불어민주당은 이재명 정부가 출범한 지 100일을 넘겼지만 정부 조직이 완성되지 못했다며 국민의힘이 '국정 발목 잡기'를 하고 있다고 비판했습니다.행안위 여당 간사인 윤건영 의원은 "출범 100일간 제대로 된 조직을 못 갖춰 일을 못 한다면 후과는 오로지 국민에게 돌아갈 것"이라며 "(국민의힘은) 이재명 정부가 제대로 일할 수 있도록 승복하고 협조하는 게 필요하지 않겠나"라고 말했습니다.이상식 의원은 "정부조직법 얼개가 외부에 나간 지 한참 됐고 그동안 정식으로 문제를 제기했어야 했다"며 "오늘 오전에 (국민의힘이) 정부조직법 관련 공청회, 토론회를 한다고 하는데, 행안위를 연다고 하니 급하게 잡은 것 아니냐"고 따졌습니다.국민의힘은 민주당이 정부조직법 개정안을 오는 25일 통과시키겠다고 공언한 것을 '상륙작전'에 비유하며 법안 처리에 숙고가 필요하다고 맞섰습니다.야당 간사인 서범수 의원은 "정부조직법이 행안위 소관이지만 그 안에는 다른 상임위와 관련된 문제가 엉켜 있다"며 "윤건영 간사에게 연석회의를 제안했지만, 1시간도 채 되지 않아 단칼에 거부해 버렸다"고 말했습니다.이달희 의원은 "오전에 있었던 토론회는 보름 전에 계획된 건데 '급하게'라고 (하니) 정말 화가 난다"며 "이 자리에 국민을 대표해서 앉아 있는 게 아니고 강아지가 목줄에 끌려서 앉아 있는 느낌"이라고 했습니다.이성권 의원은 윤건영 의원을 향해 "국민을 대표하는 국회의원으로 앉아 있는지, 이재명 정부 대통령실 수석이나 비서관으로 앉아 있는지 모르겠다"고 꼬집었습니다.이에 윤 의원이 "저를 선택해 준 지역구 구민들을 능멸하는 것"이라고 반발하고 민주당 의원들이 가세하면서 양측에 고성이 오갔습니다.정부조직법은 행안위 법안심사소위원회에 회부돼 내일 심사될 예정입니다.(사진=연합뉴스)