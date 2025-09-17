과기부, AI 기본법 사실조사 완화 검토…스타트업 부담 줄일까

▲ 과기정통부 AI 기본법 기자 설명회

내년 1월 시행 예정인 인공지능(AI) 기본법의 AI 개발·서비스 업계에 대한 사실조사 규정이 AI 산업 진흥을 위축시킨다는 지적에 대해 정부가 스타트업 등 소규모 업체를 대상으로 적용을 완화할 수 있다고 밝혔습니다.김경만 과학기술정보통신부 인공지능기반정책관은 오늘(17일) AI 기본법 설명회에서 소규모 AI 모델·서비스 업체 등에 사실조사 규정 적용을 유예할 수 있는지 질문에 "지금 당장 말하기는 힘들지만 내부적으로 검토하고 있다. 법 하위법령에 관한 의견 수렴 과정에서 타당한 부분은 고려하겠다"고 말했습니다.과기정통부는 앞서 AI 기본법 위반에 따른 시정 명령을 따르지 않은 업체에 부과되는 과태료에 대해서는 사실조사 뒤 위반 사항이 발견돼도 부과하지 않는 계도 기간을 일정 기간 두겠다고 밝힌 바 있습니다.하지만 AI 스타트업 등 업계에서는 과태료 유예 조치에도 "사실조사만으로도 AI 개발 환경이 위축된다"며 중대재해처벌법 등에서 소규모 업체에 대한 유예 기간을 추가로 부여했듯 AI 기본법에서도 같은 조치가 이뤄져야 한다고 주장합니다.김 국장은 "스타트업 업계가 부담스러워하는 이유는 일종의 공권력 행사로 보기 때문일 것"이라며 "AI 기본법 운용 취지는 벌주기가 아닌 AI와 관련한 길라잡이를 만들려는 취지"라고 강조했습니다.다만 이날 설명회에 참여한 송도영 법무법인 비트 변호사는 "과태료 계도 기간 중 사실조사를 통해 AI 오남용 등 문제 데이터를 확보해야 하는 점에서 사실조사나 시행명령은 그 자체로 기능이 있다"는 의견을 밝혔습니다.과기정통부는 경쟁 업체의 민원으로 부당한 조사가 이뤄질 가능성에 대해서는 민원처리법에 의거, 공무집행 방해에 준할 정도로 반복적인 민원이거나 민원인의 목적을 충족하기 위한 민원이면 사실조사를 하지 않는다고 설명했습니다.과기정통부 관계자는 해외 빅테크가 자국법 등을 내세우거나 AI 기본법이 과도한 규제라는 이유로 규정을 따르지 않을 경우에 대해 "AI 기본법이 유럽연합(EU), 미국 등 해외에서 적용되는 최소한의 규정을 반영했기 때문에 자국 규범과 비교해 따를 수 없다는 의견은 나오지 않을 것으로 본다"고 말했습니다.김 국장은 "AI 기본법에 가능하면 느슨한 규제 체계를 담으려 했고 AI 산업 진흥에 초점을 맞췄다"며 "벤처나 스타트업 등 AI 산업계에서는 이 법을 또 다른 규제로 느낄 수 있지만 시민단체 등은 인권 보호 측면에서 더 강력한 규제를 원하는 상반된 상황"이라고 부연했습니다.AI 기본법 시행령은 AI 사용에서 투명성을 확보할 목적으로 인간 기본권에 막대한 영향을 주는 '고영향' 인공지능이나 생성형 AI에 대해 이용자에 대한 사전 고지와 AI에 의한 결과물임을 워터마크 등으로 표시할 것을 규정했습니다.약관, 사용자 환경(UI) 등을 통한 사전 고지와 함께 사람 눈에 보이지 않지만, 기계가 AI 생성물임을 자동으로 알아차리는 비가시적 워터마크도 표식으로 인정됩니다.고영향 AI는 국민 생명·신체·기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 에너지, 보건의료, 원자력, 교통, 교육 등 특정 영역에서 쓰이는 AI로 규정했습니다.AI 제품·서비스 제공 시 사람의 기본권에 미치는지에 대한 영향 평가를 사업자가 자율적으로 실시할 수 있습니다.고영향 AI는 영향평가 실시에 노력할 것이 의무 사항입니다.AI 기본법상 의무 대상은 AI 모델 개발사업자와 AI 설루션 등 서비스를 제공하는 이용사업자로 나뉘며, 생성형 AI 결과물을 이용한 사업자나 AI의 영향을 받는 이용자 등은 법 적용 대상에 포함되지 않습니다.과기정통부는 이해관계자, 학계, 시민단체, 관계부처 등의 의견수렴을 거쳐 다음 달 안으로 입법예고를 하는 등 AI 기본법 하위법령의 입법 절차를 추진할 계획입니다.(사진=연합뉴스)