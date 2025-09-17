수원시 학교에 이틀째 협박 신고…경찰 "동일 중학생 소행 추정"

▲ 경기 수원권선경찰서 전경

지난 16일 경기 수원시의 한 초등학교에 핵폭탄을 터뜨리겠다는 허위 협박 신고가 접수된 데 이어 오늘(17일) 인접 중학교 보건실에 불을 지르겠다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰습니다.경찰은 두 건의 협박 신고 모두 동일인의 소행으로 보고 있습니다.경기 수원권선경찰서는 이 사건 용의자로 중학생 A 군을 특정해 사실관계를 조사 중이라고 오늘(17일) 밝혔습니다.A 군은 오늘 오전 9시 26분 119에 문자메시지를 보내 "권선구 모 중학교 보건실에 불을 지르겠다"고 허위 신고를 한 혐의를 받고 있습니다.신고를 받은 경찰은 해당 학교로 출동해 내부를 수색했으나 인화성 물질 등은 발견되지 않았습니다.허위 신고 문자메시지를 발송한 휴대전화는 해당 중학교 재학생 명의인 것으로 드러났는데, 경찰은 관련자 진술 등을 통해 A 군이 친구의 휴대전화를 빌려 허위 신고한 것으로 보고 있습니다.앞서 전날 오전 11시 20분쯤에는 119안전신고센터 홈페이지 '신고하기' 란에 "권선구 모 초등학교에 핵폭탄을 터뜨리겠다"는 허위 협박 신고가 접수돼 학생과 교직원 등 280여 명이 한때 대피하는 등 불편을 겪었습니다.이 신고는 해당 초등학교 재학생인 B 군 명의의 휴대전화로 작성돼 B 군이 용의자로 의심받기도 했으나, 경찰은 이 역시 A 군이 B 군의 휴대전화를 빌려 범행한 것으로 보고 있습니다.다만 A 군은 촉법소년(형사미성년자)이므로, 혐의가 사실로 드러난다고 해도 공중협박죄 등의 형사 처벌은 불가합니다.경찰 관계자는 "아직 A 군의 소재가 확인되지 않아 구체적인 사건 경위 조사는 하지 못했다"며 "조사를 통해 혐의가 확인될 경우 가정법원 소년부에 송치할 방침"이라고 설명했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)