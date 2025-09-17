현대모비스, 미국 소프트웨어 업체와 SDV 개발 플랫폼 구축

이미지 확대하기

▲ 현대모비스, SDV 핵심기술 개발 시스템 구축

현대모비스와 미국 소프트웨어 전문사 윈드리버는 소프트웨어중심차(SDV) 개발 플랫폼인 '모비스 디벨롭먼트 스튜디오'를 구축했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.모비스 디벨롭먼트 스튜디오는 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 기반으로 차량 제어기별 개발 환경을 제공하고 테스트 자동화 기능을 통해 개발 효율을 높인 것이 특징입니다.현대모비스는 SDV 개발에 최적화한 이 시스템을 부품 설계, 검증, 평가 등에 활용할 전망입니다.핵심 기술과 제품을 다양한 환경에서 시뮬레이션할 수 있고 이에 따라 개발 완성도 향상, 비용 절감 등의 효과를 낼 것으로 기대됩니다.정수경 현대모비스 전장BU장은 "차세대 지능형 차량용 소프트웨어 개발의 혁신을 앞당길 수 있을 것으로 기대한다"며 "인공지능(AI)을 접목한 차세대 개발 체계로의 확장을 가속화하고 있다"고 말했습니다.샌딥 모드바디아 윈드리버 최고제품책임자(CPO)는 "양사의 기술력이 만나 자동차 제조업체들은 더 빠르게 혁신하고 효율적으로 운영하며 소프트웨어 중심 차량의 발전을 앞당길 수 있을 것"이라고 말했습니다.(사진=현대모비스 제공, 연합뉴스)